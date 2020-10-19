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أخضر الصالات يختتم معسكر الدمام .. والسعدي يمتدح انضباطية اللاعبين

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تحضيرًا لكأس آسيا في الكويت

أخضر الصالات يختتم معسكر الدمام .. والسعدي يمتدح انضباطية اللاعبين

بعد 14 يومًا متواصلة، اختتم السعودي الأول لكرة قدم الصالات، اليوم الاثنين، معسكره بالدمام، في إطار تحضيراته للمشاركة في كأس آسيا المقرر إقامتها في العاصمة الكويتية، والمؤهلة إلى "ليتوانيا 2021".

وأجرى "الأخضر" حصته التدريبية الختامية على صالة وزارة الرياضة تحت قيادة المدرب الإسباني لويس فونسيكا، الذي أخضع اللاعبين لاختبارات سرعة وتحمل، ثم تم تقسيم اللاعبين إلى عدة مجموعات وتنفيذ عددٍ من الجمل الفنية باستخدام الكرة، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة على كامل الصالة.

من جانب آخر، أكد مدير إدارة كرة القدم للصالات والشاطئية بالاتحاد السعودي ناصر السعدي، أن المعسكر حقق أهدافًا فنية عالية، حيث تمكن خلاله الجهاز الفني من الوقوف عن قرب على مستويات اللاعبين وتوظيفهم وتدويرهم بالطريقة المناسبة.

وأشاد السعدي بجدية وحماس وانضباطية اللاعبين خلال المعسكر، مضيفًا أن الجميع في المنتخب يبذلون جهودًا كبيرة من أجل الوصول للهدف المنشود.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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