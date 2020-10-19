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"القويحص" يتفقد قرى جنوب مكة ويقف على شاطئ "الشعيبة"

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استمع إلى احتياجات ومطالب المواطنين

تفقد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، اليوم، أحوال القرى في جنوب مكة المكرمة، ووقف على احتياجات المواطنين من خدمات بلدية ومشاريع تنموية تخدم المنطقة ضمن النطاق الذي تشرف عليه أمانة العاصمة المقدسة.

وزار "القويحص" مركز الإمارة بقرية الخضراء التابع لمنطقة ‫مكة المكرمة، وتم خلال الزيارة الاستماع والتعرف على احتياجات ومطالب المواطنين من خدمات بلدية والتنسيق مع الجهات الخدمية في توفير الخدمات للمنطقة.

كما تفقد أمين العاصمة المقدسة، شاطئ الشعيبة وما يمكن أن تقدمه الأمانة من خدمات بلدية والمساهمة في خلق مشاريع تنموية تخدم سكان المنطقة ومرتاديها.

وزار "القويحص" خلال الجولة، محطة توليد الطاقة الكهربائية بالشعيبة في المنطقة الغربية، وتم خلال الزيارة الاطلاع على عرض مفصل والتعريف بالخدمات التي تقدمها المحطة وبحث تعزيز التعاون بين الأمانة والشركة للكهرباء لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

كما زار أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، لمركز حرس الحدود في الشعيبة، وتم خلال الزيارة الاطلاع على عرض مفصل والتعريف بالخدمات التي يقدمها المركز.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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