أخبار عاجلة

ملعب ONTime - حلقة الخميس 23/10/2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة -
ملعب ONTime - لقاء ممتع مع النجم عماد متعب في حلفة خاصة لدعم والحديث عن مشوار الأهلي الإفريقي -
ملعب ONTime - أسئلة سريعة وجريئة بين احمد شوبير وعماد متعب .. أتمنى بطولة إفريقيا تكون في الأهلي -
ملعب ONTime - توقعات الجماهير لمباراة الأهلي والوداد -
ملعب ONTime - عماد متعب: جرأة موسيماني و"طمعة" طريقه للنجاح مع الأهلي -
ملعب ONTime - عماد متعب: يوضح دور دكة بدلاء النادي الأهلي للمساهمة في الفوز ببطولة إفريقيا -
ملعب ONTime - عماد متعب: موسيماني واثق من نفسه وعارف قيمة الأهلي ويتحدث عن دور سامي قمصان مع الفريق -
إعلاميون وكتّاب رأي: كلمة خادم الحرمين في ختام "مجموعة تواصل 20" وسام فخر واعتزاز لجميع السعوديات -
فيديو الأب الباكي.. مولوده بقي 6 ساعات بثلاجة الموتى وخرج حياً -
مصر تسجل 177 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الاتحاد المصري" يطالب بحضور الجماهير.. في حال بلوغ الأهلي والزمالك نهائي أبطال أفريقيا

Print
"الاتحاد المصري" يطالب بحضور الجماهير.. في حال بلوغ الأهلي والزمالك نهائي أبطال أفريقيا "الاتحاد المصري" يطالب بحضور الجماهير.. في حال بلوغ الأهلي والزمالك نهائي أبطال أفريقيا

يسعى الاتحاد المصري لكرة القدم إلى تقديم طلب رسمي إلى الاتحاد الأفريقي؛ من أجل حضور الجماهير مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، إذا كان اللقاء بين فريقي الأهلي والزمالك.

وقال رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد المصري لكرة القدم في تصريحات إذاعية محلية، الاثنين، إنه يطمح إلى السماح بحضور الجماهير بنسبة معينة، في حال وصول الأهلي والزمالك إلى النهائي.

وقرر الكاف إقامة اللقاء في القاهرة إلا في حال صعود فريقين من المغرب إلى النهائي، مما يجعل هذا الخيار صعباً بعد خسارة الوداد أمام الأهلي بهدفين دون رد، وهزيمة الرجاء أمام بهدف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مباراة (الزمالك - طلائع الجيش) ضمن مباريات دوري كرة اليد للرجال

مباراة (الزمالك - طلائع الجيش) ضمن مباريات دوري كرة اليد للرجال

شبانة: بن شرقى مستمر فى الزمالك.. ورحيل لجنة الجناينى

شبانة: بن شرقى مستمر فى الزمالك.. ورحيل لجنة الجناينى

اخر النهار حلقة 22 أكتوبر 2020 وتعليق قوي وناري ع تأجيل مبارة الزمالك والرجاء

اخر النهار حلقة 22 أكتوبر 2020 وتعليق قوي وناري ع تأجيل مبارة الزمالك والرجاء

تامر أمين يعلق ع قرار الكاف بتأجيل ماتش الزمالك والرجاء * بصراحة الزمالك معاه حق *

تامر أمين يعلق ع قرار الكاف بتأجيل ماتش الزمالك والرجاء * بصراحة الزمالك معاه حق *

شبكة عيون الإخبارية