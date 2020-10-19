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بريطانيا: 18804 إصابات و80 وفاة جديدة بفيروس كورونا

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بريطانيا: 18804 إصابات و80 وفاة جديدة بفيروس كورونا بريطانيا: 18804 إصابات و80 وفاة جديدة بفيروس كورونا
سجلت ارتفاعًا حادًا للإصابات اليومية

بريطانيا: 18804 إصابات و80 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الاثنين، عن تسجيلها 18804 إصابات و80 وفاة جديدة بفيروس كورونا في ارتفاع لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات أمس الأحد.
وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى المستجد "COVID-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 18804، ليصل إلى مستوى 741212 حالة.
وتشير هذه الحصيلة إلى ارتفاع مستمر لمؤشر الإصابات اليومية في البلاد الذي بلغ في بيانات 16 أكتوبر 15650 حالة، وفي 17 أكتوبر 16171، وفي 18 أكتوبر 16982.
كما أضافت وزارة الصحة البريطانية أنها رصدت 80 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 43726 حالة.
ويأتي ذلك بعد أن بلغ عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا يوم 16 أكتوبر 136 حالة، وفي 17 أكتوبر 150، وفي 19 أكتوبر 67.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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