مدرب برشلونة بصريح العبارة: فريقي ليس مؤهلًا لتحقيق اللقب الأوروبي

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قال رونالد كومان مدرب برشلونة، إن فريقه ليس من المرشحين للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم بعد بداية مهتزة للعملاق الكتالوني في الموسم الجديد.

وقبل مواجهة فرنسفاروش المجري الثلاثاء في افتتاح مشواره بدوري المجموعات لدوري الأبطال قلل كومان من توقعات وسائل إعلام بأن برشلونة قد يتوج بطلاً لنسخة العام الجاري من البطولة.

وقال في مؤتمر صحفي: "برشلونة ينافس دائمًا على الألقاب سواء في الدوري الإسباني أو في أوروبا لكن الفريق ليس مرشحاً هذه المرة رغم أننا قد نصل إلى أدوار متقدمة".

وكان إخفاق برشلونة في دوري الأبطال في المواسم الأخيرة، حيث بلغ الدور قبل النهائي مرة واحدة فقط منذ آخر فوز له باللقب في 2015، من ضمن الأسباب الرئيسية التي قال خبراء إنها كانت السبب في طلب النجم ليونيل ميسي الرحيل عن النادي.