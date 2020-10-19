القيادة تهنئ رئيسة وزراء نيوزيلندا بمناسبة فوز حزبها في الانتخابات

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عبر برقيتين من خادم الحرمين وولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيسة الوزراء في نيوزيلندا السيدة جاسيندا أردرن، بمناسبة فوز حزبها في الانتخابات.

وأعرب الملك المفدى عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولتها، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب نيوزيلندا الصديق.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة مماثلة عبر فيها سموه عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لدولتها، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب نيوزيلندا الصديق.