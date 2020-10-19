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الأردن: مرضى كورونا يستطيعون العودة لأعمالهم بعد 10 أيام دون الحاجة لفحص جديد

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الأردن: مرضى كورونا يستطيعون العودة لأعمالهم بعد 10 أيام دون الحاجة لفحص جديد الأردن: مرضى كورونا يستطيعون العودة لأعمالهم بعد 10 أيام دون الحاجة لفحص جديد

المدينة نيوز :-  قالت مديرة الأمراض السارية في وزارة الصحة، الدكتورة هديل السائح، إن مرضى كورونا يستطيعون العودة إلى أعمالهم وممارسة حياتهم الطبيعية بعد مرور 10 أيام لمن لا تظهر عليهم أعراض من تاريخ تسجيل الإصابة بالفيروس وحتى اليوم العاشر.
وأضافت الدكتورة السائح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المصابين دون أعراض لا ينقلون الفيروس إلى أشخاص آخرين بعد انقضاء المدة المطلوبة، ولا يطلب منهم إجراء فحص آخر لكورونا، ويمكنهم الخروج من غرف العزل ومن المنزل دون الشعور بالقلق والخوف من نقل العدوى للآخرين.
وقالت إنه وفي حال وجود الأعراض الخفيفة فإن على المريض البقاء في العزل المنزلي لمدة 13 يوماً شريطة ألا توجد لديه أي أعراض خلال الثلاثة أيام الأخيرة.
وأشارت السائح إلى الأعراض الأكثر شيوعاً لمرض (كوفيد- 19) مثل ارتفاع الحرارة إلى 37.5 درجة فأكثر، الإرهاق، السعال الجاف، الآلام والأوجاع في العضلات والمفاصل، وألم الحلق، أو الإسهال، فقدان حاسة التذوق والشم وضيق التنفس.
وقالت السائح، إنه عادة ما تكون هذه الأعراض خفيفة وتدريجية ويصاب بعض الناس بالعدوى دون أن تظهر عليهم أي أعراض ودون أن يشعروا بالمرض، فيما يتعافى معظم الأشخاص (نحو 80 بالمئة) من المرضى، دون الحاجة إلى علاج خاص، لكنهم بحاجة لعلاجات داعمة مثل الفيتامينات، وكذلك حاجتهم للراحة.

جي بي سي نيوز

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