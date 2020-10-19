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فرق العمل بمحافظة جدة تواصل معاقبة مخالفي احترازات "كورونا"

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فرق العمل بمحافظة جدة تواصل معاقبة مخالفي احترازات "كورونا" فرق العمل بمحافظة جدة تواصل معاقبة مخالفي احترازات "كورونا"
عقوبة بقيمة ألف ريال على عدم ارتداء الكمامات الطبية أو القماشية

فرق العمل بمحافظة جدة تواصل معاقبة مخالفي احترازات

تواصل فرق العمل بمحافظة جدة بمتابعة من سمو محافظ جدة، رصد وتنفيذ التعليمات والعقوبات المقررة بحق مخالفي التدابير الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا المستجد"، على مستوى عدد من المواقع، وفقًا للبروتوكولات الصحية المعلنة .

وتتضمن العقوبات، فرض عقوبة بقيمة ألف ريال على عدم ارتداء الكمامات الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، أو عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، أو من يرفض قياس درجة الحرارة عند دخوله القطاعين العام أو الخاص.

ويتم تحرير مخالفة تجمع المتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها، حيث يعاقب الشخص هناك بغرامة خمسة آلاف ريال، في حين يتم تحرير مخالفة التجمع العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع لأكثر من 50 شخصًا في حيز واحد أو محدد ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة، حيث يعاقب المسؤول بغرامة 10 آلاف ريال.

ويعاقب التجمع غير العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات أو الشاليهات أو المناطق المفتوحة لأهل الحي الواحد أو غيره، ونحوها لأكثر من 50 شخصًا في حيز واحد أو محدد بـ15 ألف ريال.

وشملت القائمة معاقبة أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم يتكون من 5 أشخاص فأكثر في حيز واحد ومحدد، ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة بـ50 ألف ريال.

وتتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة الأولى وإغلاق منشأة القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر وكذلك مضاعفتها في المرة الثانية وإغلاق المنشأة ستة أشهر والإحالة للنيابة العامة .

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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