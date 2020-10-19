إطلاق مركز "سكني" الشامل في "جدة والخبر"

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ضمن جهود تسهيل تملك الأسر السعودية

أطلق وزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف ماجد بن عبدالله الحقيل مركز "سكني" الشامل في كل من محافظة جدة ومحافظة الخبر، خلال حفل افتراضي أقيم اليوم بحضور نائبه عبدالله بن محمد البدير، والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد بن صالح البطي.

وأكد وزير الإسكان أن مركز "سكني" الشامل يهدف إلى تسهيل وتسريع تملّك الأسر السعودية عبر إجراءات ميسّرة من خلال نقطة توقّف واحدة توفّر تحت سقف واحد مختلف الخدمات والحلول والخيارات السكنية، إضافة إلى الجهات ذات العلاقة من مطوّرين وممولين وغيرهم.

وعدّ "الحقيل" المركز , إنجازاً جديداً يُضاف إلى إنجازات منظومة الإسكان تحت مظلة برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، وخطوة إضافية تصبّ في خدمة الأسر المستفيدة ضمن برنامج "سكني" لتحقيق مستهدفات البرنامج فيما يتعلق بتطوير الخدمات لتمكين الأسر السعودية من تملّك المسكن الأول بالاستفادة من حلول متنوعة تلائم رغباتهم وقدراتهم، مبيّناً أن منظومة الإسكان تمكّنت خلال الأعوام الماضية من تحقيق الكثير من النجاحات وفق سياسات "برنامج الإسكان"، وتشمل التمويل والدعم السكني، ودعم العرض، والتنظيمات والتشريعات، وتطوير الخدمات.

وأوضح أن إجمالي المستفيدين منذ العام 2018 حتى نهاية سبتمبر الماضي بلغ أكثر من 742 ألف أسرة، بينها نحو 264 ألف أسرة سكنت منازلها، كما تم طرح 85 مشروعاً تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين توفّر 134 ألف وحدة سكنية، وأيضاً 205 آلاف مخطط توفّر 175 ألف أرض سكنية.

وقا: أثمرت سياسة تطوير وتحسين الخدمات ضمن سياسات برنامج الإسكان عن توفير خدمات متطوّرة مثل تطبيق (سكني) وما يتيحه من تسهيلات عدة، والقنوات الرقمية للعناية بالمستفيدين، ومركز الاتصال الموحّد (199090)، ومراكز "سكني" الشاملة التي انطلقت من العاصمة الرياض، وما تحقق من نتائج إيجابية في مركز "سكني" الشامل بالرياض، كان دافعاً للتوسّع في افتتاح مراكز إضافية في مدن أخرى لخدمة أهالينا بافتتاح مركز "سكني" الشامل في محافظتي جدة والخبر ليتبعهما مراكز أخرى في مختلف مدن المملكة كقنوات مهمة لتسهّيل رحلة التملّك وتمكين المواطنين من اتخاذ قرارتهم بالاستفادة من الحلول والخيارات السكنية ضمن برنامج سكني".

من جهته، قدّم المهندس محمد البطي شكره لوزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف على ما يقدمه من دعم وتمكين لمنظومة الإسكان وخاصة الشركة الوطنية للإسكان، مما يحقق تطلعات القيادة ومستهدفات برنامج الإسكان في تملك الأسر للمسكن الأول من خلال الكثير من المبادرات التي تنفذها الشركة.

ويُقدم مركز سكني الشامل جميع الخدمات المتعلقة بالمسكن بشكل تكاملي مع جميع الجهات ذات العلاقة التي تشمل: المشاريع السكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، والبنوك والمؤسسات التمويلية، وخدمتي المستشار العقاري والتصاميم الهندسية وغيرها، إضافة إلى مبادرات وزارة الإسكان مثل تحفيز تقنية البناء، وفرز الوحدات، والبناء المستدام، وإيجار، وملاك، ومكتب لوزارة العدل، ويستقبل المركز زواره من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 7 مساءً طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الزوار.

يذكر أنه تم إطلاق مركز "سكني" الشامل منتصف العام 2019 في الرياض بهدف تقديم جميع خدمات الإسكان في موقع واحد يمكّن مستفيدي برنامج "سكني" من استكمال كل الإجراءات المتعلقة بحجز المشاريع وتوقيع العقود النهائية في مقر المركز.

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