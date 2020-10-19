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خبير زلازل لـ"سبق": يجب مراعاة قرب الشرقية من المناطق النشطة زلزالياً

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شرح الخطوات الضرورية بعد حادثة الانهيار بأرضية أحد الأبراج في الخبر

خبير زلازل لـ

طالب خبير الزلازل والبراكين والخبير الجيولوجي الدكتور عبدالله العمري، بدراسة الخواص الديناميكية للتربة، ومعرفة معدلات تعتيم الحركة الأرضية وتأثير الموقع والمعاملات الزلزالية والهندسية الأخرى.

وأكد "العمري" أنه وعلى الرغم من أن مستوى النشاط الزلزالي في الخبر والدمام منخفض؛ إلا أن قربهما من المناطق النشطة زلزالياً في إيران؛ يستوجب أخذها بالاعتبار هندسياً.

وأضاف في تصريحات لـ"سبق" أن حادثة انهيار أرضية أحد الأبراج في مدينة الخبر من المحتمل أن ترجع إلى تكرار ظاهرة الانخسافات الأرضية والمعروفة بـSinkholes والتي تحدث في الغالب نتيجة سحب أو هجرة المياه تحت السطحية من منطقة إلى أخرى، أو نظراً لوجود ضعف في الطبقات الأرضية، حيث يؤدي الضغط على هذه الطبقات إلى حدوث هذه الانخسافات من فترة لأخرى.

وأوضح "العمري" أن هذه الظاهرة تزداد بالقرب من المناطق الساحلية؛ نتيجة تشبعها بمياه البحر، لافتاً إلى أنه لمعالجة هذه الظاهرة؛ يلزم الكشف عنها وتحديد أبعادها واتساعها بطريقة تقنية رادار الاختراق الأرضي GPR، قبل دراسة التتابع الطبقي ونوعية التربة، ثم على ضوء ذلك يتم سحب هذه المياه ودمك التربة باستخدام الطرق الجيوتقنية.

وما زالت الجهات المعنية بحادث انهيار سقف مواقف السيارات بأحد الأبراج بمحافظة الخبر تباشر مهامها، وعلى راسها الدفاع المدني، فيما بدأ منذ وقوع الحادث رفع الأنقاض والمركبات للبحث عن مفقودين أو ضحايا محتملين تحت الأنقاض.

وستوافيكم "سبق" بالتطورات ذات الصلة أولاً بأول.

خبير زلازل لـ

خبير زلازل لـ

خبير زلازل لـ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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