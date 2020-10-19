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لليوم الثاني : القبض على 40 مطلوباً ومشبوهاً بقضايا فرض الاتاوات في الاردن

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لليوم الثاني : القبض على 40 مطلوباً ومشبوهاً بقضايا فرض الاتاوات في الاردن لليوم الثاني : القبض على 40 مطلوباً ومشبوهاً بقضايا فرض الاتاوات في الاردن

جى بي سي نيوز :- اكد الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان الحملات الامنية المشتركة التي امر مدير الامن العام بتنفيذها افضت في يومها الثاني لالقاء القبض على 40 شخصاً مطلوباً ومشبوهاً بقضايا فرض الاتاوات وترويع المواطنين ، من بينهم أربعة من المصنفين بالخطرين جداً.

وكان قد أُلقي القبض امس في اول ايام الحملات الامنية على 97 شخصاً من المطلوبين والمشبوهين بقضايا فرض الاتاوات وترويع المواطنين .
واكد الناطق الاعلامي ان الحملات الامنية مستمرة وفي مختلف المواقع على كافة الاشخاص المطلوبين والمشبوهين لحين ضبطهم جميعاً وتخليص المجتمع من افعالهم.
وتعرب مديرية الأمن العام عن شكرها وتقديرها لكافة ابناء الوطن لوقوفهم ودعمهم لها وهو شأن الاردنيين الذين ما تخلوا في يوم عن حب وطنهم والدفاع عن أمنه وأمانه.

جي بي سي نيوز

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