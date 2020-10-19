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الشباب والاتحاد وجهاً لوجه في الثاني من ديسمبر المقبل بالرياض

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في نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال

الشباب والاتحاد وجهاً لوجه في الثاني من ديسمبر المقبل بالرياض

حدد الاتحاد العربي لكرة القدم، موعد مباراتي نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال والذي يجمع الشباب السعودي مع مواطنه الاتحاد .
وتقرر أن يقام دور الذهاب بين الشباب والاتحاد، الأربعاء الثاني من ديسمبر المقبل على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب بالرياض، على أن تكون مباراة الإياب يوم الاثنين 4 يناير2021، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة .
وكان دور نصف النهائي قد توقف مع بداية جائحة المستجد، قبل أن تحدد اللجنة المنظمة للبطولة المواعيد الجديدة .

الشباب والاتحاد وجهاً لوجه في الثاني من ديسمبر المقبل بالرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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