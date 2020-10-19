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وزير الحج: لم نسجل أي حالات طارئة.. التزام كبير من المعتمرين والمصلين

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قال: زيادة أعداد المعتمرين مرتبطة بالتقارير اليومية التي تصلنا من الجهات المختصة

وزير الحج: لم نسجل أي حالات طارئة.. التزام كبير من المعتمرين والمصلين

قال وزير الحج والعمرة محمد صالح بنتن: إن زيادة أعداد المعتمرين مرتبطة بالتقارير اليومية التي تصلنا من الجهات المختصة، مبيناً أن سلامة وأمن المعتمرين هي أولوية.

وأضاف الوزير اليوم خلال ندوة العمرة بعنوان "العمرة بين تسهيل الإجراءات وصرامة الاحترازات": نخطط بدقة ونعمل مع الكثير من الجهات المعنية؛ للتأكد من سلامة ومصداقية الفحوصات التي تجرى للمعتمرين والمصلين والزوار.

وتابع "بنتن": الالتزام الكبير الذي يقوم به المعتمرون والمصلون والزوار أسهم بشكل كبير في عدم تسجيل أي حالات طارئة ولله الحمد.

ومن جهته، قال رئيس شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن السديس: نشيد بوعي وتجاوب المعتمرين والمصليين في تطبيق الإجراءات الصحية وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي وفرتها القيادة الرشيدة لخدمة ضيوف الرحمن، وبفضل الله ثم بفضل الجهود الكبيرة التي تقوم بها الجهات المشاركة نجحنا في تطبيق جميع الخطط التنفيذية على أرض الميدان حتى الآن ونسأل الله التوفيق.

وتابع الشيخ "السديس": نعمل بروح الفريق الواحد مع جميع الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات وصرامة الاحترازات من أجل سلامة وأمن ضيوف الرحمن.

وزير الحج: لم نسجل أي حالات طارئة.. التزام كبير من المعتمرين والمصلين

وزير الحج: لم نسجل أي حالات طارئة.. التزام كبير من المعتمرين والمصلين

محمد صالح بنتن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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