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الكرملين: وروسيا تبحثان التعاون لاستقرار أسواق النفط

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الكرملين: السعودية وروسيا تبحثان التعاون لاستقرار أسواق النفط الكرملين: وروسيا تبحثان التعاون لاستقرار أسواق النفط
قبيل اجتماع لجنة المتابعة الوزارية المشتركة لتحالف "أوبك بلاس"

الكرملين: السعودية وروسيا تبحثان التعاون لاستقرار أسواق النفط

أعلن الكرملين أن وروسيا تبحثان التعاون لجلب الاستقرار إلى أسواق النفط.

وأشارت " اليوم"، إلى أن ذلك يأتي قبيل الاجتماع الافتراضي المرتقب اليوم للجنة المتابعة الوزارية المشتركة لتحالف "أوبك بلاس"، للنظر في أساسيات أسواق الطاقة وسط موجة ثانية من فيروس"كورونا" باتت تهدد الطلب على النفط مرة جديدة.

وتكثف السعودية وروسيا الجهود الدبلوماسية للحفاظ على استقرار أسواق النفط، حيث أجرى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مكالمتين هاتفيتين خلال أسبوع.


وتسود توقعات متباينة في شأن توجهات "أوبك بلاس" المستقبلية بشأن تخفيضات الإنتاج، مع تدفق المزيد من الإمدادات من ليبيا، على الرغم من تحسن الطلب من الصين والهند.

ومن المقرر أن تضيف دول"أوبك بلاس" مليوناً وتسعمئة ألف برميل يومياً إلى إنتاجها في يناير.

وتشهد النفط تراجعاً بعد بيانات من الصين، لكن الأسواق تترقب اليوم الاجتماع الافتراضي للجنة المتابعة الوزارية المشتركة لتحالف أوبك بلس، للنظر في أساسيات أسواق الطاقة وسط موجة ثانية من باتت تهدد الطلب على النفط مرة جديدة.النفط أسعار النفط أوبك بلس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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