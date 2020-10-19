متخصصة تحذّر رواد ورائدات الأعمال من نسخ أسعار منتجات المنافسين بالسوق

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"القحطاني": يجب وضع اختلافات العملاء وطرق التسويق والمحتوى في الصورة

حذّرت باحثة المشاريع في بنك التنمية الاجتماعية فوزية القحطاني، رواد ورائدات الأعمال من إهمال آلية تسعير المنتجات، ونسخ أسعار السلع من قائمة المنافسين في السوق؛ واضعة في الاعتبار عدة أسباب أهمها اختلاف العملاء وطرق التسويق والمحتوى.

وقالت القحطاني خلال لقاء عن بُعد نظّمته غرفة الشرقية ممثلة في مركز سيدات الأعمال بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، الأحد 18 أكتوبر 2020، بعنوان "تسعير المنتجات": إن السعر هو القيمة المعطاة لسلعة أو خدمة معينة والتي يتم التعبير عنها بشكل نقدي؛ فالمنفعة التي يحصل عليها المستهلك من تملك سلعة أو خدمة معينة يعبّر عنها في شكل قيمة معينة يتم ترجمتها من جانب المشروع التجاري في شكل سعر معين يدفعه المستهلك ثمنًا لهذه المنفعة؛ وبالتالي فالسعر المدفوع لا يعكس المكونات المادية للسلعة ولكن يشمل العديد من الجوانب الأخرى مثل الجهود غير الملموسة، وشهرة المنتج، ومجموع الخدمات المرتبطة ببيع السلعة أو الخدمة.

وأوضحت القحطاني أن تستعير المنتجات أو الخدمات؛ يهدف إلى تعظيم الأرباح بحيث يمكن تحقيق هدف السياسة التسويقية في تعظيم الأرباح من خلال محاولة الحصول على هامش ربحي مرتفع بدل الاعتماد على الكميات الكبيرة، كما يهدف إلى تعظيم المبيعات بحيث يمكن تحقيق هدف السياسة التسويقية في تعظيم المبيعات من خلال اتباع المؤسسة سياسة الأسعار المنخفضة؛ حيث تعكس رغبة المؤسسة في الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستهلكين وتعظيم حصتها من السوق، بالإضافة إلى مسايرة السوق؛ كأن تلجأ المؤسسة إلى مراقبة أسعار المنتجات المنافسة وتطور القدرة الشرائية للمستهلكين وتحاول اعتماد مستوى أسعار قريب من أسعار المنتجات المنافسة وبشكل يسمح بتطوير المبيعات.

ونصحت القحطاني رواد ورائدات الأعمال، بالاهتمام بالتسعير وآلياته؛ فالسعر الجيد هو السعر الذي تتجنب فيه الطرق السيئة وتضع في الاعتبار معظم العوامل المؤثرة على الأرباح والمبيعات؛ وبالتالي يجب أن تكون الخطوة الأولى هي تحديد أغلى منتج منافس في السوق مقارنة بمنتجك، وإمكانية تسويقه، وكيف سيستقبل السوق سعره.. والخطوة الثانية التي تعد من الطرق الجيدة للتسعير؛ هي عدم وضع العديد من الأصفار في ثمن المنتج؛ فبدلًا من 20 ريالًا يمكنك تغييرها لـ19 ريالًا؛ وهي من الطرق القديمة التي تتبعها الشركات للتأثير على قرارات الشراء لدى المستهلك.. وأما الخطوة الثالثة فتتركز في تطوير المنتج وترويجه وفق خطة زمنية محددة، وهذه طريقة جيدة لزيادة المبيعات وتسويق المنتج؛ فإذا كان المنتج يستحق السعر الذي وُضع له فعلًا فسيقوم المشترون بتسويقه من خلال الحديث عن جودته.غرفة الشرقية