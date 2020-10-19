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نائب "الإسلامية" شاكرًا للقيادة تعيينه عضوًا بـ"كبار العلماء": ثقة كبيرة

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نائب "الإسلامية" شاكرًا للقيادة تعيينه عضوًا بـ"كبار العلماء": ثقة كبيرة نائب "الإسلامية" شاكرًا للقيادة تعيينه عضوًا بـ"كبار العلماء": ثقة كبيرة
قال: هذه البلاد قامت على الشريعة الغراء فبقيت آمنة يأتيها رزقها من كل مكان

نائب

رفع نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد، شكره وعظيم امتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه عضوًا بهيئة كبار العلماء.

وقال "ابن سعيد": إن هذه الثقة الكبيرة دافع قوي لتحقيق ما كُلف به، وذكر أن هذه البلاد قامت على أساس من الشريعة الغراء: الشريعة العادلة الوسطية التي لا غلو ولا تطرف فيها، والتي حينما عملت وتعمل بها هذه البلاد المباركة بقيت آمنة يأتيها رزقها رغدًا من كل مكان، وسأل الله تعالى للقيادة الرشيدة التمكين والعز والنصر، والجزاء الأوفى في الدنيا والآخرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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