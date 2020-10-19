بروفايل.. مشعل السلمي من قيادة البرلمان العربي لنائب رئيس مجلس الشورى السعودي

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الرياض – مباشر: شمل الأمر الملكي الصادر عن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بإعادة تشكيل مجلس الشورى، تعيين مشعل بن فهم بن محمد السلمي، رئيس البرلمان العربي، والمتمرس داخل أروقة مجلس الشورى لمدة 3 دورات متتالية في مقعد نائب الرئيس في الدورة الثامنة للمجلس.

ولد مشعل بن فهم بن محمد السلمي، في مكة المكرمة عام 1394هـ- 1974م، ويبلغ من العمر 46 عاماً، ودرس بالمملكة حتى عُين معيداً في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك عبد العزيز عام 1417هـ وتدرج بالمناصب فيها، وبعدها سافر إلى المملكة المتحدة وحصل على الدكتوراه عام 2002 من جامعة إكستر.

حياته العملية

درس السلمي بالجامعات السعودية حتى تعيينه معيداً في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الملك عبد العزيز 1417هـ، ثم عين أستاذاً مساعداً في كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة الملك عبد العزيز 1423هـ، وترقيته إلى أستاذ مشارك في كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة الملك عبد العزيز 1429هـ.

وحصل مشعل السلمي، على منحة فولبرايت كأستاذ زائر محاضر يمثل العالم الإسلامي للعام 2007م، وقام بزيارة وإلقاء محاضرات في 3 جامعات أمريكية بمدينة فيلادلفيا من الفترة 28 يناير/ كانون الثاني إلى 17 فبراير/ شباط 2007م.

المناصب

يظل مجلس الشورى شاهداً على حياة "مشعل السلمي" السياسية؛ إذ يعد عضواً بالمجلس منذ تاريخ 3 ربيع الأول لعام 1430هـ حتى الآن (الدورة الخامسة والسادسة والسابعة).

وشهد العديد من اللجان بالمجلس تواجد السلمي خلال فترة عضويته بالدورات الماضية؛ إذ كان عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى من 3 ربيع الأول 1430هـ حتى تاريخه، وكذلك عضو لجنة الصداقة الثامنة بمجلس الشورى: من 4 رجب 1430هـ إلى الآن.

وتولى "السلمي" عضوية الهيئة العامة لمجلس الشورى (مكتب مجلس الشورى) من 3 ربيع الأول 1436هـ لمدة عامين إلى 2 ربيع الأول 1438هـ، ونائب رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس من 3 ربيع الأول 1433هـ لمدة 3 سنوات إلى 3 ربيع الأول 1436هـ، ومنصب رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي عامين من 3 ربيع الأول 1436هـ إلى 23 ربيع الأول 1438هـ.

البرلمان العربي

امتد العمل السياسي لـ"مشعل السلمي" إلى خارج المملكة العربية السعودية؛ فتولى عضو البرلمان العربي من عام 1434هـ الموافق 2013م إلى أن وصل إلى منصب رئيس البرلمان العربي من11 ربيع الأول 1438هـ الموافق 10 ديسمبر/ كانون الأول 2016م إلى الآن.

وداخل أروقة البرلمان العربي، تولى نائب رئيس مجلس الشورى السعودي الجديد عضوية لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والتربوية والمرأة والشباب في البرلمان العربي 3 سنوات من 1434هـ الموافق 2013م – إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2015م، وعضوية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان في البرلمان العربي من أكتوبر/ تشرين الأول 2015م إلى الآن.

وشغل "السلمي" رئيس لجنة الشباب الفرعية في البرلمان العربي 3 سنوات من 1434هـ الموافق 2013م - حتى ديسمبر/ كانون الأول 2015م، وعضو وفد البرلمان العربي للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة للبرلمانيين: نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، 2013م، والمشاركة في ندوة الأمن القومي العربي 2014م.

وتولى "السلمي" عضوية وفد البرلمان العربي لتسليم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسام البرلمان العربي من الدرجة الأولى: الرياض، المملكة العربية السعودية، 1436هـ، ورئيس وفد البرلمان العربي للمشاركة في أعمال المؤتمر العالمي للاتحاد البرلماني الدولي للبرلمانيين الشباب 2015، وممثل البرلمان العربي في منتدى الشباب البرلمانيين للاتحاد البرلماني الدولي 2016م.

وفي داخل المملكة، شغل أيضاً عضوية اللجنة العامة للانتخابات البلدية - الدورة الثانية الرياض 1432هـ، وأمين وعضو لجنة إعادة هيكلة كليات العلوم الصحية، جامعة الملك عبدالعزيز – 1429هـ، وعضو لجنة التواصل الإعلامي لتأسيس الجامعات 1429هـ، وعضو المجلس التنسيقي بين جامعة الملك عبدالعزيز والغرفة التجارية الصناعية بجدة – 1428هـ، وعضو وفد جامعة الملك عبدالعزيز لزيارة الجامعات الصينية 1429هـ.

وشغل منصب رئيس المركز الانتخابي رقم (495) في الانتخابات البلدية بمحافظة جدة، 1426هـ.

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