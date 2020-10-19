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رئيس "الشورى" يرفع الشكر للملك بمناسبة إعادة تكوين المجلس في دورته الـ 8

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رئيس "الشورى" يرفع الشكر للملك بمناسبة إعادة تكوين المجلس في دورته الـ 8 رئيس "الشورى" يرفع الشكر للملك بمناسبة إعادة تكوين المجلس في دورته الـ 8
تعهّد بالعمل من خلال الكفاءات الجديدة على مواصلة المشاركة في مسيرة البناء

رئيس

رفع رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بالغ الشكر وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، على الثقة الملكية الكريمة، وذلك بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بإعادة تكوين مجلس الشورى في دورته الثامنة.

وأعرب عن امتنانه لما يحظى به مجلس الشورى وقراراته من دعم واهتمام كبيرين من القيادة الرشيدة، الأمر الذي أسهم في تعزيز أدواره التنظيمية والرقابية والبرلمانية، مؤكدًا أن المجلس في دورته الثامنة سيعمل بما يضمه من كفاءات جديدة على مواصلة مشاركته في مسيرة البناء والتنمية والتطوير في الوطن مواكبة لتطلعات القيادة وآمال المواطنين من خلال تطوير آليات عمله وزيادة كفاءة أداء جهاز المجلس وأعضائه بما تتطلبه المرحلة ورؤية 2030.

وذكر أن صدور الأمر الملكي بإعادة تكوين مجلس الشورى يأتي تجسيدًا لاهتمام وحرص خادم الحرمين الشريفين في اختيار أعضاء المجلس من الكفاءات الوطنية التي لها إسهامات في مختلف المجالات لتواصل عطاءها من خلال المجلس في خدمة الدين والوطن، مؤكداً أن هذه البلاد تستند إلى رصيد وافر وغني من الكفاءات الوطنية المخلصة رجالاً ونساءً في بذل المزيد من الجهود من أجل رفعة المملكة العربية وتحقيق تطلعات قيادتها وطموحاتها.

وأضاف "آل الشيخ"، أن المجلس بات شريكاً مهما في صناعة القرار الرشيد ويؤدي دورًا مساندًا لما تقوم به الدولة والأجهزة الحكومية من مجهودات في خدمة هذا الوطن، مرحباً بأعضاء المجلس الجدد في دورته الثامنة، مشيدًا بالجهود التي بذلت من قبل نائب رئيس المجلس السابق الدكتور عبدالله المعطاني، والمساعد الدكتور يحيى الصمعان، وأعضاء المجلس في دورته السابعة المنقضية.مجلس الشورى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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