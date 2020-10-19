شاهد من الباحة.. جولة رسمية تتفقد المشاريع والخدمات البلدية وتنتهي بتوجيه

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"السواط": هدفنا الاستماع للمطالب وتحقيق الاحتياجات وفق الإمكانات المتاحة

وقف أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، ميدانياً، على المشاريع والخدمات البلدية التي تنفذها البلديات التابعة للأمانة في عدد من محافظات قطاع السراة؛ شملت بلدية القرى وبلدية العقيق وبلدية بلجرشي، واطلع على سير العمل بها واستمع الى شرح مفصل من رؤساء البلديات عن هذه المشاريع.

بدأت زيارات "السواط" لمحافظة القرى؛ حيث التقى المحافظ خالد العبيلان، وأعضاء المجلس المحلي والبلدي، وتمت مناقشة الخدمات البلدية في المحافظة وسبل تطويرها للأفضل؛ بعد ذلك تم الوقوف على سير العمل بمشروع توسعة المدخل الجنوبي لمتنزه الثروة الوطنية، وكذلك مشروع إنشاء ملاعب رياضية بالمتنزه، والوقوف على مشروع المول الاستثماري المتعثر بمفرق بيده، كما تم الوقوف على مشروع تحسين المنطقة المركزية بالمحافظة ومقابلة الأهالي ملاك العقارات بالموقع، وتدشين حديقة عامة بمركز نخال والممشى الرياضي بمطلات متنزه الثروة الوطنية.

من جهة أخرى، وقف "السواط" على المشاريع البلدية التي تنفّذها بلدية محافظة العقيق، واطلع على سير العمل للمشاريع التنموية، والتقى محافظ العقيق الدكتور فيحان العتيبي، بعد ذلك بدأت الجولة الميدانية بالوقوف على مشروع إنشاء المركز الحضاري، وقاعة الاجتماعات، وموقع تطوير مثلث الحزم (مدخل المحافظة الغربي) والوقوف على مشروع المدفن الصحي الهندسي "بوراخ"، وكذلك تم الوقوف على مشروع سوق المواشي الجديد بالمحافظة.

كما دشن أمين الباحة، خلال الزيارة، الربط الإلكتروني بين البلدية والجهات الحكومية المختلفة، وافتتح مبنى الخدمات البلدية والمجلس البلدي، والتقى أعضاء المجلس البلدي وشيوخ القبائل واستقبل عدداً من المراجعين.

وشملت زيارات "السواط" محافظة بلجرشي؛ حيث وقف على المشاريع التي تنفذها بلدية المحافظة واطلع على سير عمل المشاريع والتقى محافظ بلجرشي غلاب أبو خشيم، ثم التقى أعضاء المجلس البلدي والمجلس المحلي بالمحافظة وتمت مناقشة الخدمات البلدية التي تحتاج إليها المحافظة، كما دشن خلال الزيارة مبنى المركز الحضاري وحديقة مطل شرى.

وفي نهاية الزيارات، وجّه "السواط" المختصين بالبلديات بضرورة تسريع وتيرة سير الأعمال في المشاريع الجارية تنفيذها، وتلمّس احتياجات المواطنين ومطالبهم، والعمل على تحقيقها وفق الإمكانات المتاحة والتعليمات، وشدد على توحيد وتحقيق التكامل مع المجالس البلدية في المحافظات.

وأوضح أن هذه الزيارات الميدانية، جاءت إنفاذاً للتوجيهات المستمرة من أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، والتي تهدف إلى الاطلاع عن قرب على المشاريع المنفذة بالمنطقة ومتابعتها ميدانياً والوقوف على المشاريع المتعثرة والتوجيه بالإنجاز وفق الفترة الزمنية المحددة لكل مشروع، وكذلك حث البلديات على التعاون مع المواطنين والاستماع لمطالبهم وتحقيق احتياجاتهم وفق الإمكانات المتاحة.