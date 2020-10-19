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"المرشد" يشكر القيادة على تعيينه عضوًا بمجلس الشورى

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"المرشد" يشكر القيادة على تعيينه عضوًا بمجلس الشورى "المرشد" يشكر القيادة على تعيينه عضوًا بمجلس الشورى
يمتلك خبرة أكثر من 30 عامًا في المجال الاقتصادي والمالي

قدّم الشيخ مطشر طراد المرشد، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على الثقة الملكية بتعيينه عضوًا في مجلس الشورى.

وقال المرشد لـ"سبق": "أرفع لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -يحفظهم الله- الشكر والتقدير على الثقة الملكية الكريمة، بتعييني عضوًا في ‫مجلس الشورى؛ سائلًا المولى عز وجل أن يوفقهم جميعًا لخدمة الوطن".

ويملك "المرشد" أكثر من 30 عامًا من الخبرة في المجال المالي والاقتصادي؛ وهو حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال الدولية من المملكة المتحدة، وهو عضو مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي، ورأَسَ عددًا من المؤسسات المالية، ومؤخرًا عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـشركة "ميريل لينش" ، الذراع الاستثماري لبنك أوف أمريكا ميريلينش.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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