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شاهد.. "هيئة الشرقية" تفعّل "المصلى المتنقل" خلال حملة "الصلاة نور"

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بعدد من الشواطئ والمتنزهات والأماكن العامة التي تشهد كثافة وازدحامًا

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فعّلت إدارة التوعية والتوجيه بفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، المصلى المتنقل في عدد من الشواطئ والمتنزهات والأماكن العامة التي تشهد كثافة وازدحامًا من المواطنين والمقيمين؛ لتمكينهم من إقامة الصلاة جماعة في وقتها؛ تنفيذًا لحملة "الصلاة نور"، التي أطلقها الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند لتوعية أفراد المجتمع بالمحافظة على الصلاة.

وتهدف الحملة إلى التوعية بمكانة الصلاة وفضائلها وأثرها في حياة المسلم.

وأوضح فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، أن الخطة الميدانية والتوعوية للفرع تم إعدادها لتواكب هذه الحملة المباركة التي تُعنى بالركن الثاني من أركان الإسلام؛ انطلاقًا من اهتمام ولاة أمر هذه البلاد بشعائر الإسلام وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله، ومنها عنايتهم بالصلاة والدعوة إليها والمحافظة عليها.

وتأتي هذه البرامج بتوجيهات ومتابعة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله.

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صحيفة سبق اﻹلكترونية

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