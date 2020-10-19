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اتهامات متبادلة بخرق الهدنة.. أذربيجان تعلن السيطرة على 13 قرية في قره باغ

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اتهامات متبادلة بخرق الهدنة.. أذربيجان تعلن السيطرة على 13 قرية في قره باغ اتهامات متبادلة بخرق الهدنة.. أذربيجان تعلن السيطرة على 13 قرية في قره باغ
ادعاءات بقصف صاروخي ومدفعي بين الجانبين للمناطق المأهولة والمواقع القتالية

اتهامات متبادلة بخرق الهدنة.. أذربيجان تعلن السيطرة على 13 قرية في قره باغ

أعلنت أذربيجان اليوم سيطرتها على 13 قرية جديدة في إقليم قره باغ المتنازع عليه مع أرمينيا.

وقال الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، على صفحته في "تويتر": إن القرى التي تمت السيطرة عليها هي: سلطانلي، وأميرفارلي، وماشانلي، وحسنلي، وعلي كيهانلي، وكوملاك، وحاجلي، وكويرتشينيسيللي، ونيازغولار، وكتشل محمدلي، وشاهفيللي، وحاجي إسماعيلي، وإسحاقلي.

واتهم علييف أرمينيا بانتهاك نظام الهدنة الإنسانية التي تم الاتفاق عليها أول أمس؛ لافتًا إلى أن القوات الأرمنية قصفت بالمدفعية الثقيلة مناطق مأهولة بالسكان ومواقع قتالية لأذربيجان؛ وفق " اليوم".

من جانبها اتهمت وحدات الدفاع التابعة لإقليم قره باغ، القوات الأذربيجانية بانتهاك وقف إطلاق النار واستئناف القصف بالصواريخ والمدفعية على الاتجاهين الشمالي والجنوبي لخط التماس، على الرغم من الاتفاق على وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.أرمينيا أذربيجان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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