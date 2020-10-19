نجاح أول عملية استبدال ركبة صناعية بمستشفى الملك خالد في المجمعة

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لمريضة سبعينية كانت تعاني مشكلة في الركبة وصعوبة في الحركة

أعلن مستشفى الملك خالد في المجمعة، تأسيس برنامج جراحة استبدال المفاصل الصناعية لمرضى خشونة مفصل الركبة.

ودعت الحاجة إلى مثل هذه الجراحات لتقليص فترات الانتظار لدى المستشفيات الرئيسة وتخفيف عناء السفر عن المرضى وذويهم لإجراء مثل هذه العمليات.

وأجرى الفريق الطبي أول عملية استبدال ركبة صناعية في المستشفى لسيدة سبعينية بقيادة استشاري العظام الدكتور محمد الحربي، وأخصائي العظام الدكتور محمد موفق، وأخصائي التخدير محمد البقمي، وطاقم العمليات والتمريض المساعد.

وأوضح الدكتور الحربي؛ أنه تم إجراء عملية استبدال الركبة لسيدة تبلغ من العمر ٧٨ عاماً تعاني مشكلة في الركبة وصعوبة في الحركة، وبعد اتخاذ اللازم والفحوصات والأشعة تقرر حاجة المريضة إلى إجراء العملية، حيث استطاعت المريضة المشي بعد العملية مباشرة بإشراف الفريق الجراحي وفريق العلاج الطبيعي.

وأضاف، تم التأكد من سلامتها وعمل الفحوصات اللازمة والتأكد من السيطرة على الآلام واعتمادها على نفسها بالحركة، ثم استطاعت الخروج بعد أقل ٤٨ ساعة من إجراء العملية وهي بصحة جيدة.

وأشاد الدكتور الحربي (الأستاذ المساعد في كلية الطب في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية واستشاري جراحة الحوادث والكسور المعقدة واستشاري استبدال المفاصل الصناعية) المشرف على البرنامج، بجهود وتعاون إدارة المستشفى، وعلى رأسهم الدكتور خالد القحطاني، وجهود الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، على تذليل الصعوبات وتوفير الدعم اللازم لإنجاح هذا البرنامج والبدء بعمل هذا النوع الفريد من العمليات.

وأضاف الدكتور الحربي، أن الميزة الفريدة في هذا البرنامج بالاعتماد على التأهيل السريع وحركة المريض مباشرة بعد العملية وتقليل مدة التنويم الى أقل من ٤٨ ساعة وضمان الحرص على سلامة المريض واعتماده على نفسه في الحركة قبل الخروج من المستشفى، حيث أثبت أن له نتائج إيجابية لصحة المريض، إضافة إلى الكفاءة وتخفيف العبء التشغيلي على المنشأة.

وتابع، يعد هذا البرنامج من أحدث البرامج لمثل هذه العمليات حيث يعتمد العمل على الفريق الواحد من أطباء التخدير وأخصائيي العمليات وفريق العلاج الطبيعي والتمريض والصيدلة لإنجاح هذا البرنامج النوعي، مقدماً شكره وتقديره لإدارة المراكز التخصصية بصحة الرياض وللمستشفى على توفير كل ما يلزم لإجراء مثل هذه العمليات النوعية من أدوية وأدوات ودعم لوجستي.

من جانبه، قدّم مدير المستشفى الدكتور خالد القحطاني، شكره وتقديره للفريق الطبي وقسم العمليات، وفي مقدمتهم الدكتور محمد الحربي، حيث هنأهم على هذا الإنجاز الطبي المميز متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

وأشاد القحطاني، بدعم إدارة الشؤون الصحية بمنطقة الرياض ممثلةً بإدارة المراكز المتخصصة وبرنامج الطبيب الزائر لدعمها وتعاونها الدائم والمثمر للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة على مستوى المحافظة والمنطقة متمنياً للجميع دوام الصحة والعافية.

فريق طبي