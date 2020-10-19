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جامعة نجران تنفذ لقاءً افتراضيًّا لإرشاد الطالبات إلى آلية الاختبارات

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جامعة نجران تنفذ لقاءً افتراضيًّا لإرشاد الطالبات إلى آلية الاختبارات جامعة نجران تنفذ لقاءً افتراضيًّا لإرشاد الطالبات إلى آلية الاختبارات
اشتمل اللقاء عرضًا يوضح المتطلبات اللازمة لنجاح التعليم الإلكتروني

جامعة نجران تنفذ لقاءً افتراضيًّا لإرشاد الطالبات إلى آلية الاختبارات

نفذت جامعة نجران؛ ممثلة في كلية العلوم قسم الفيزياء شطر الطالبات، أمس، اللقاء الافتراضي الأول مع طالبات القسم عبر برنامج البلاك بورد؛ وذلك لإرشاد الطالبات إلى آلية الاختبارات.

واشتمل اللقاء عرضًا يوضّح المتطلبات اللازمة لنجاح التعليم الإلكتروني وأهمية حضور الفصول الافتراضية، ومراعاة أخلاقيات التعلم الإلكتروني، إلى جانب شرح مفصل عن الإرشادات الخاصة بالامتحانات والتعليمات الواجب اتباعها لأداء الاختبارات الإلكترونية، وتجاوز العقبات وتعريف الطالبات بوسائل الدعم المتاحة لهن من خلال القسم والكلية والعمادات المساندة بالجامعة.

ويهدف اللقاء إلى تعريف الطالبات بنواتج التعلم، وتوضيح مفهوم رسالة البرنامج ومجالات عمل خريجات برنامج الفيزياء، إلى جانب أهمية المشاركة في وحدة الأنشطة الطلابية، والوقوف على المشكلات والمقترحات التي تساعد على التحسين والتطوير والارتقاء بالعملية التعليمية.جامعة نجران

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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