مسابقة الفوز بتوقيع مؤديي أصوات الشخصيات الأصلية للعبة "Captain Tsubasa: Dream Team" المصدّقة من قبل كاتب المانغا "يوشي تاكاهاشي"!

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أعلنت شركة KLab الرائدة في مجال ألعاب الهاتف المحمول عبر الإنترنت، أنه سيتم إضافة لاعبين أصليين للعبة التي تم ابتكارها تحت إشراف المؤلف يوشي تاكاهاشي، كاتب مانغا Captain Tsubasa، إلى لعبة كرة القدم "Captain Tsubasa: Dream Team" بدءًا من اليوم. وكاحتفال بظهور اللاعبين الأصللين، سيتم افتتاح حملة هدايا بطاقات تحمل تواقيع ممثلي الصوت!، عبر تويتر، حيث يستطيع المشاركين الفوز ببطاقات تحمل توقيع اثنين من مؤديي أصوات اللاعبين الأصليين الجدد، جون فوكوياما، وتاكويا إغوتشي.

بدء الاحتفال بظهور لاعبين أصللين للعبة!

سيتم إطلاق حملات خاصة داخل اللعبة، بدءاً من اليوم، لإحياء ذكرى انطلاق Dream Championship 2020، كما سيتم، بدءًا من اليوم أيضاً، إطلاق العديد من الحملات في اللعبة كاحتفال بذكرى ظهور لاعبين أصليين للعبة الذي تم تحت إشراف يوشي تاكاهاشي، كاتب مانغا Captain Tsubasa.

سوف يحصل اللاعبين على اثنين من اللاعبين الأصليين فور تسجيل دخولهم في اللعبة كجزء من حملة احتفال ظهور لاعبين أصليين للعبة "هدايا للجميع" في اللعبة. وسيتلقى اللاعبين أيضاً كرات حظ وكرات SSR السوداء، كما سيتم إطلاق سيناريوهات يومية ومهمات خاصة بالفعالية!

للمزيد من التفاصيل حول الحملة، قم بزيارة موقعنا الرسمي وتفقد التنبيهات داخل اللعبة.

رسالة من جون فوكوياما وتاكويا إغوتشي

سيتم أداء الصوت لاثنان من اللاعبين الأصليين من قبل إثنين من أشهر مؤديي الأصوات! حيث سيؤدي جون فوكوياما دور فرناندو غاردل، بينما سيؤدي تاكويا إغوتشي دور أخيليس رومانو. لا تنسى أن تتفقد تلك الشخصيات في اللعبة لتستمتع بأصوات كل من فيرناندو وأخيليس!

تعليق من جون فوكوياما:

أنا جون فوكوياما، مؤدي صوت شخصية فيرناندو جارديل. أشعر بالامتنان الشديد للحصول على فرصة تأدية صوت شخصية أصلية مصدقة من السيد تاكاهاشي شخصياً. وتعد شخصية فيرناندو شخصية استراتيجية، تقوم بتحليل المباراة بهدوء ليطلق بعدها العنان لهجمات كروية مدروسة. أتمنى أن تستطيعوا ملاحظة أنه يحمل الكثير من الشغف المدفون تحت مظهره الخارجي الهادئ.

تعليق من تاكويا إغوتشي:

أشعر بالفخر لاختياري لتأدية صوت أحد الشخصيات الأصلية في لعبة كابتن تسوباسا الشهيرة! حيث أؤدي صوت شخصية أخيليوس رومانو، وهو شخصية قوية تتمتع بالكثير من الطموح والثقة بالنفس.

أتمنى أن تستخدموا تلك الشخصية داخل اللعبة وتختبروا مدى قوتها!

حملة هدايا بطاقات تحمل تواقيع ممثلي الصوت!

فترة الحملة: 16‏/10 (الجمعة) 16:00 ～ 26‏/10 (الإثنين) 23:59

سيتم إطلاق حملة خاصة للاحتفال بمناسبة ظهور اللاعبين الأصليين للعبة! حيث سيحصل عشر أشخاص على فرصة الفوز بتوقيع مؤديي أصوات الشخصيات الأصلية، من خلال متابعة وإعادة تغريد التغريدة التي تم نشرها على حساب تويتر الرسمي للعبة.

مضمون الهدايا:

● بطاقة تحمل توقيع تاكويا إيغوتشي 5 أشخاص