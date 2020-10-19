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أنكر وجود الفيروس.. وفاة أحد مشاهير مواقع التواصل إثر إصابته بكورونا

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أنكر وجود الفيروس.. وفاة أحد مشاهير مواقع التواصل إثر إصابته بكورونا أنكر وجود الفيروس.. وفاة أحد مشاهير مواقع التواصل إثر إصابته بكورونا
أُصيب خلال سفره إلى تركيا قبل أن يعود لأوكرانيا ويدخل المستشفى

أنكر وجود الفيروس.. وفاة أحد مشاهير مواقع التواصل إثر إصابته بكورونا

توفي دميتري ستوجوك، أحد المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إصابته بفيروس كورونا عن عمر يناهز 33 عامًا، بعدما روج في فيديوهات سابقة له أن "هذا الوباء غير موجود".

وتفصيلاً، حققت فيديوهات "ستوجوك" مشاهدات مرتفعة حول الحياة الصحية واللياقة البدنية، وأُصيب بالفيروس خلال سفره إلى تركيا، قبل أن يعود لموطنه أوكرانيا ويدخل المستشفى، حسب ما نقله موقع "سكاي نيوز" البريطانية.

وخرج ستوجوك، الذي يتابعه نحو 1.1 مليون مشاهد، من المستشفى بعد 8 أيام من تلقي العلاج، قبل أن يعود لمنزله، ويكتشف حدوث مضاعفات في القلب، ليعود سريعًا إلى المستشفى مرة أخرى.

وبعد نقله بسرعة إلى المستشفى، قالت زوجته السابقة صوفيا (25 سنة)، إنه في "حالة خطيرة" و"فاقد للوعي"، مؤكدة أنه يعاني بسبب "مشاكل في نظام القلب والأوعية الدموية... قلبه لا يتأقلم".

وفي وقتٍ لاحق، أعلنت زوجته وفاته، ونعته قائلة: "تبقى الذكريات الدافئة فقط، وثلاثة أطفال رائعين وتجربة قيمة".

وبث ستوجوك مقطع من المستشفى حكى خلاله اكتشاف إصابته بالفيروس في تركيا برقبة متورمة وصعوبة في التنفس، وحذر جمهوره قائلاً: "كنت ممن اعتقدت أن غير موجود، حتى مرضت.. كوفيد 19 ليس مرضًا قصير العمر! وهو مرض ثقيل".

وانفصل ستوجوك وصوفيا ستوجوك قبل ستة أشهر، لكن لديهما ثلاثة أطفال، أصغرهم يبلغ من العمر تسعة أشهر فقط.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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