"الضيوفي" بعد تعيينه عضوًا بـ"الشورى": نشكر القيادة على الثقة التي غمرونا بها

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تقلد العديد من المناصب وله عدد من الأبحاث العلمية

صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتعيين الأستاذ الدكتور عطية بن محمد الضيوفي عضوًا في مجلس الشورى.

من جانب آخر صرح "الضيوفي" لـ "سبق" قائلاً: " أتقدم بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، على الثقة التي غمرونا بها، ونسأل الله التوفيق والسداد وأن نكون عن حسن ظن قادتنا".

نشأته وتعليمه

ولد الدكتور عطية بن محمد عتيق الضيوفي العطوي عام 29 / 3 / 1393هـ في تبوك، وحصل على درجة البكالوريوس في عام 1417هـ من جامعة الملك عبدالعزيز في "تخطيط حضري وإقليمي"، كما حصل على درجة الماجستير عام 1420هـ "تخطيط حضري وإقليمي" من جامعة الملك فيصل ثم نال درجة الدكتوراه في عام 1426هـ "تخطيط النقل الحضري" من جامعة كاردف ببريطانيا.

عمل "الضيوفي" مهندس تخطيط في وحدة نظم المعلومات الجغرافية بأمانة مدينة الدمام في عام 1418هـ ثم عمل مهندسًا في "دائرة مواقع الآبار- أرامكو السعودية- الظهران" وذلك في عام 1419هـ، ثم معيدًا في كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك فيصل ثم أستاذًا مساعدًا بكلية الهندسة بجامعة تبوك وأستاذًا مشاركًا بكلية الهندسة بجامعة تبوك.

مناصب تقلدها "الضيوفي"

شغل "الضيوفي" منصب المشرف العام على برنامج السنة التحضيرية من تاريخ 3 / 9 / 1429 حتى تاريخ 1 / 3 / 1431هـ ثم عميد مؤسس كلية الهندسة، ثم عميد الدراسات العليا، ثم مساعد وكيل الجامعة، ثم وكيل الجامعة، إلى أن تم تكليفه مديرًا لجامعة تبوك.

وترأس "الضيوفي" إبان شغله لمنصب وكيل الجامعة، عددًا من اللجان كما يترأس حاليًا المجلس البلدي في مدينة تبوك وله عددٌ من الأبحاث العلمية المنشورة والمقبولة للنشر ومشروعات بحثية عديدة.

يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر أمرًا ملكيًا بتكوين مجلس الشورى برئاسة الشيخ عبدالله بن محمد آل الشيخ وتعيين 150 عضوًا في مجلس الشورى لمدة أربع سنوات.