أخبار عاجلة

ملعب ONTime - حلقة الخميس 23/10/2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة -
ملعب ONTime - لقاء ممتع مع النجم عماد متعب في حلفة خاصة لدعم والحديث عن مشوار الأهلي الإفريقي -
ملعب ONTime - أسئلة سريعة وجريئة بين احمد شوبير وعماد متعب .. أتمنى بطولة إفريقيا تكون في الأهلي -
ملعب ONTime - توقعات الجماهير لمباراة الأهلي والوداد -
ملعب ONTime - عماد متعب: جرأة موسيماني و"طمعة" طريقه للنجاح مع الأهلي -
ملعب ONTime - عماد متعب: يوضح دور دكة بدلاء النادي الأهلي للمساهمة في الفوز ببطولة إفريقيا -
ملعب ONTime - عماد متعب: موسيماني واثق من نفسه وعارف قيمة الأهلي ويتحدث عن دور سامي قمصان مع الفريق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رابطة الدوري الإسباني تعلن تأجيل مباراة بعد اكتشاف "إصابات بكورونا"

Print
رابطة الدوري الإسباني تعلن تأجيل مباراة بعد اكتشاف "إصابات بكورونا" رابطة الدوري الإسباني تعلن تأجيل مباراة بعد اكتشاف "إصابات بكورونا"
أُلغيت قبل ساعات من موعدها المقرر بناء على قرار لجنة المنافسات

رابطة الدوري الإسباني تعلن تأجيل مباراة بعد اكتشاف

أعلنت رابطة دوري كرة القدم الإسبانية أمس الأحد تأجيل مباراة في دوري الدرجة الثانية بين ألكوركون وبونفيرادينا بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا المستجد.

وتفصيلاً، قررت الرابطة إقامة المباراة التي كانت مقررة الأحد في موعد لاحق، لم يُحدد بعد، وقالت إن من جاءت نتائجهم إيجابية من لاعبي وإداريي ألكوركون دخلوا حجرًا صحيًّا.

واكتُشفت حالات الإصابة السبت، فيما أُلغيت المباراة قبل ساعات فقط من موعدها المقرر "بناء على قرار لجنة المنافسات الاحترافية"، وفق ما أعلنت الرابطة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إعلاميون وكتّاب رأي: كلمة خادم الحرمين في ختام "مجموعة تواصل 20" وسام فخر واعتزاز لجميع السعوديات

إعلاميون وكتّاب رأي: كلمة خادم الحرمين في ختام "مجموعة تواصل 20" وسام فخر واعتزاز لجميع السعوديات

فيديو الأب الباكي.. مولوده بقي 6 ساعات بثلاجة الموتى وخرج حياً

فيديو الأب الباكي.. مولوده بقي 6 ساعات بثلاجة الموتى وخرج حياً

مصر تسجل 177 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة

مصر تسجل 177 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة

بالصور .. مبنى أبو عريش ليس الوحيد.. لن تصدق هذه الأخطاء الهندسية

بالصور .. مبنى أبو عريش ليس الوحيد.. لن تصدق هذه الأخطاء الهندسية

شبكة عيون الإخبارية