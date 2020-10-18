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اتحاد القدم يعيّن الروماني ايوان لوبيسكو مديراً فنياً للاتحاد

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اتحاد القدم يعيّن الروماني ايوان لوبيسكو مديراً فنياً للاتحاد اتحاد القدم يعيّن الروماني ايوان لوبيسكو مديراً فنياً للاتحاد
يحظى بخبرة 35 عاماً.. بعقد يمتد لـ 3 سنوات

اتحاد القدم يعيّن الروماني ايوان لوبيسكو مديراً فنياً للاتحاد

اتفق الاتحاد السعودي لكرة القدم مع الروماني ايوان لوبيسكو للعمل مديراً فنياً للاتحاد بعقد يمتد لـ 3 سنوات.

ويحظى "لوبيسكو" بمسيرة كروية ناجحة داخل وخارج الملعب على مدار 35 عاماً، أبرزها المدير الفني في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم خلال الفترة من 2011ـ2020.

ويمتلك الروماني خبرة في العمل الفني، حيث كان مسؤولاً عن اتفاقية التدريب وميثاق القواعد الأساسية بالاتحاد الأوروبي ومسؤولاً عن تطوير برنامج نخبة اللاعبين الشباب في أوروبا.

كما تقلّد "لوبيسكو" عدداً من المناصب والمهام الدولية أبرزها عضوية لجنة الانضباط بالاتحاد الأوروبي، وعضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي "FIFA" بالإضافة لعضوية مجموعة الدراسة الفنية بكأس العالم 2014 وكأس العالم للأندية نسخ 2008، 2009، و2014.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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