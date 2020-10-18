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سكان "قلت الطائف" يشكون تهالك الشارع المؤدي إلى حيهم وطفح مياه مجهولة عليه

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نتج عن ذلك إتلاف عدد كبير من المركبات نظرًا لتهالك طبقة الأسفلت

سكان

يعاني سكان حي القلت بمحافظة الطائف تهالك الشارع العام المؤدي إلى حيهم، وطفح مياه مجهولة عليه، والذي أسهم في تهشيم طبقة الأسفلت، وأدت لتزايد معاناتهم على الرغم من أن الحي به كثافة سكانية كبيرة.

وكشف المواطن نايف الثبيتي أحد سكان حي القلت لـ"سبق"، أن الشارع العام تسبب في إتلاف عديد المركبات نظرًا لتهالك طبقة الأسفلت وطفح مياه مجهولة بالشارع العام، وانتشار البعوض والروائح الكريهة مدخل الحي مطالبًا جهة الاختصاص بسرعة إصلاح الطريق بسفلتته وحل إشكالية طفح المياه المجهولة التي ربما تكون مياه صرف ورش البعوض في كامل الحي.

وبيّن "الثبيتي" أن عددًا من أهالي الحي استغربوا من عدم متابعة الشارع والعناية به وإيجاد حلول للبلاغات التي يتقدمون بها للجهات المعنية لإنهاء المعاناة.

سكان

سكان

سكان

سكان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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