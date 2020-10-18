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وفاة المستشار القانوني لوزارة الدفاع العراقية إثر إصابته بكورونا

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وفاة المستشار القانوني لوزارة الدفاع العراقية إثر إصابته بكورونا وفاة المستشار القانوني لوزارة الدفاع العراقية إثر إصابته بكورونا
رئيس أركان الجيش نعاه وقدَّم التعازي والمواساة لأسرته

وفاة المستشار القانوني لوزارة الدفاع العراقية إثر إصابته بكورونا

توفي المستشار القانوني لوزارة الدفاع العراقية، الفريق فاضل عباس مهدي، أمس الأحد بعد إصابته بفيروس كورونا، حسبما أفادت قيادة أركان الجيش العراقي.

وتفصيلاً، قال رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق أول عبد الأمير رشيد يار الله، في بيان نعي: "بقلوب مليئة بالإيمان بالله تعالى، وراضية بقضائه وقدره، نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى أسرة ومحبي الفقيد الفريق الحقوقي فاضل عباس مهدي، المستشار القانوني لوزارة الدفاع، الذي وافاه الأجل نتيجة مضاعفات "، وفق ما نقله موقع "آر تي".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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