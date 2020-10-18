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"الكونغو برازافيل" تمدد "الطوارئ الصحية" 20 يومًا لمواجهة كورونا

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"الكونغو برازافيل" تمدد "الطوارئ الصحية" 20 يومًا لمواجهة كورونا "الكونغو برازافيل" تمدد "الطوارئ الصحية" 20 يومًا لمواجهة كورونا
بلغت الإصابات 5156 حالة والوفيات 92 شخصًا منذ ظهور الفيروس

أعلنت حكومة الكونغو تمديد حالة الطوارئ الصحية لمواجهة جائحة المستجد في البلاد لمدة عشرين يومًا جديدة، بداية من اليوم.

وتفصيلاً ، نقلت الإذاعة العامة للكونغو عن الناطق الرسمي باسم المنسقية الوطنية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" تيري مونغالا قوله عقب الاجتماع الـ11 للمنسقية، إن هذه الهيئة التي يديرها الرئيس الكونغولي دنيس ساسو نغيسو مددت حالة الطوارئ الصحية بفترة جديدة من 20 يومًا ابتداءً من 18 أكتوبر الجاري.

ويأتي تمديد حالة الطوارئ في وقت بلغ فيه عدد الإصابات بفيروس كورونا في الكونغو 5156 حالة مؤكدة، ووفاة 92 شخصًا من جراء الفيروس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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