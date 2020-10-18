بالصور .. انطلاق أعمال مشروعات النظافة الجديدة للمدينة المنورة

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تهدف إلى رفع جودة وكفاءة الأعمال التشغيلية وزيادة التنافسية

دشن أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي، أعمال مشروعات النظافة الجديدة في المدينة المنورة والتي ترتكز على تقسيم مهام العمل البلدي وعمليات الإصحاح البيئي وفق 4 محاور جغرافية رئيسة على مدار السنوات الخمس المُقبلة.

وتهدف المشروعات الجديدة إلى رفع جودة وكفاءة الأعمال التشغيلية، وزيادة التنافسية وتحقيق نتائج ميدانية إيجابية، وتوزيع مقرات المشروعات في نطاق موقع الخدمة، بالإضافة إلى زيادة عددٍ من الخدمات الجديدة ضمن مشروعات النظافة والتي ستسهم في تطوير وتحسين منظومة خدمات النظافة العامة بالمدينة المنورة وضواحيها.

ويبلغ مجموع الكوادر البشرية العاملة في مشروعات النظافة الجديدة 4382 موظفًا جُندت خدماتهم وطاقاتهم لأداء مختلف المهام والأعمال التشغيلية والفنية والإدارية، فيما سُخّرت إمكانات نحو 546 مُعدة وآلية تشمل المكانس الآلية الحديثة والضواغط والشاحنات بمختلف أنواعها، ويخدم المشروع 29905 حاويات متعددة الأحجام، لتنفيذ مشروعات النظافة العامة وتقديم خدمات جمع ونقل النفايات وتحقيق أعلى معدلات الإصحاح البيئي وضمان تهيئة الأجواء الصحية على مدار اليوم في الأحياء السكنية.

وتعمل أمانة منطقة المدينة على تطبيق خطة النظافة العامة من خلال منهجية دقيقة تشمل تفعيل برامج التحول الرقمي في التتبع الآلي للمعدات والآليات الخاصة بأعمال النظافة وقياس مؤشرات الأداء لتنفيذ الخطط التشغيلية ومسارات الخدمة لإحكام عملية الرقابة على أعمال النظافة.

وتسعى الأمانة من خلال العقود الجديدة للنظافة العامة في المدينة المنورة إلى تطوير وتحسين خدمات النظافة العامة ومواصلة المهام دون مواجهة أي مشكلات فنية أو تشغيلية، وأرجعت نجاح تنفيذ عملية إحلال العقود الجديدة إلى دراسة وضع ومتطلبات المدينة المنورة لحجم مستوى الأعمال المطلوبة ووضع الخطط المُحكمة التي ترفع مستوى الأداء، بما يضمن سلاسة انتقال الأعمال ما بين العقد القديم والعقود الجديدة والتوسع في الخدمة من خلال ملائمة الخطة التشغيلية الجديدة للتوسعات العمرانية والزيادة السكانية في المدينة المنورة.