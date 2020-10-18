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‪ تعليم عسير يطلق مبادرة "وفاء" لتكريم المعلمين الراحلين

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‪ تعليم عسير يطلق مبادرة "وفاء" لتكريم المعلمين الراحلين ‪ تعليم عسير يطلق مبادرة "وفاء" لتكريم المعلمين الراحلين
"الجوني" شكر ذويهم وأشاد بالتضحيات لصالح العملية التعليمية

‪ تعليم عسير يطلق مبادرة

رعى مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني مبادرة "وفاء لمعلمي" لتكريم ذوي المعلمين والمعلمات المتوفين والتي نفذتها وحدة الشراكة بعسير "ارتقاء" ومكتب وفاء لرعاية أبناء الشهداء ومنسوبي التعليم المتوفين، بمشاركة ذوي المعلمين والمعلمات المتوفين.

وألقت مديرة وحدة الشراكة المجتمعية بتعليم المنطقة حنان بامشيع كلمة تعريفية عن المبادرة وأهدافها.

فيما أشاد مدير عام التعليم سعد الجوني بالجهود الكبيرة والتضحيات التي قدمها المعلمون والمعلمات لتذليل الصعوبات ورقي العملية التعليمية وتطويرها مقدمًا الشكر لذويهم.

وأضاف: إن تكريم ذوي المتوفين ما هو إلا اعتراف بما قدمه ذووهم من جهود جبارة في نهضة التعليم.

وقدمت مشرفة القيادة المدرسية بمكتب التعليم بالشعف منال اليزيدي أبياتًا من الشعر العربي بعنوان "وقفة إجلال" أشادت من خلالها بالدور الذي قدمه المعلمون والمعلمات المتوفون.

كما قدم مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية سفر البريدي، كلمة أثنى فيها على ما بذله المعلمون والمعلمات المتوفون طيلة مسيرة حياتهم داعيًا الله لهم بالمغفرة والجزاء الحسن.

وتضمن الحفل كلمة لمديرة مكتب وفاء بتعليم المنطقة عائشة مبارك أشارت من خلالها إلى الجهود التي قدمها المعلمون والمعلمات المتوفون، وأبرز البرامج التي يقدمها المكتب لهذه الفئة وذويهم.

واختتم الحفل بتكريم ذوي المعلمين والمعلمات المتوفين والجهات التي أسهمت في إنجاح هذه المبادرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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