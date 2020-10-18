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"مساعدة الشورى" آخرها.. قرارات تمكين المرأة تتواصل بمزيد من الفرص القيادية

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"مساعدة الشورى" آخرها.. قرارات تمكين المرأة تتواصل بمزيد من الفرص القيادية "مساعدة الشورى" آخرها.. قرارات تمكين المرأة تتواصل بمزيد من الفرص القيادية
بعد سلسلة قرارات وضعت السعوديات بمناصب عليا ليقمن بدورهن تجاه الوطن

حنان الأحمدي

جاء تعيين الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الأحمدي مساعدًا لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة استمرارًا لتمكين المرأة من القيام بمهامها في مختلف قطاعات الدولة بعد سلسلة قرارات وضعت المرأة في مناصب عليا؛ لتقوم بدورها تجاه الوطن والمواطن.

وللمرأة السعودية دور بارز في مجلس الشورى منذ صدور القرار بتعيينها في عضوية المجلس. وتحظى المرأة بدورها في المساهمة بدفع عجلة التنمية في الوطن.

وبدأت رحلة المرأة في مجلس الشورى منذ 2013، وتبعتها الكثير من القرارات التي تخصها في جوانب عدة، منها قيادة السيارات والسفر، وكذلك عُينت في مناصب عليا في الوزارات، والكثير من الجهات الحكومية.

وكان أمر ملكي قد صدر اليوم بتعيين ‫الدكتور مشعل السلمي نائبًا لرئيس مجلس الشورى، وتعيين الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الأحمدي مساعدًا لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة.


‫واشتملت الأوامر الملكية على تكوين مجلس الشورى برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، و150 عضوًا، لمدة 4 سنوات هجرية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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