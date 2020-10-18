خسر "مايكون" في الشوط الأول.. الفتح يضرب النصر في عقر داره

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في ختام الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

خسر النصر مواجهته الأولى في ختام الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، أمام نظيره الفتح 2/1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

بتلك النتيجة حقق الفتح أول ثلاث نقاط، فيما بقي النصر بدون نقاط.

الشوط الأول انتهى بتقدم الفتح بهدف عند الدقيقة 12 عن طريق سفيان بن دبكة، بعد خطأ قاتل من مدافع النصر عبد الله ما دو في إعادة الكرة لحارس فريقه "جونز".

في الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 52، عدل خالد الغنام النتيجة لفريقة من تسديدة رائعة من رأس الصندوق.

عاد الفتح وتقدم من جديد عند الدقيقة 63 عن طريق "بن دبكة" بهدف ثان.