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بريطانيا تحتاج إلى إغلاق شامل لمدة 3 أسابيع لوقف تصاعد "كورونا"

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بريطانيا تحتاج إلى إغلاق شامل لمدة 3 أسابيع لوقف تصاعد "كورونا" بريطانيا تحتاج إلى إغلاق شامل لمدة 3 أسابيع لوقف تصاعد "كورونا"
"فارار" شدد على عدم تأجيل الاستجابة حتى لا تتفاقم الأزمة

بريطانيا تحتاج إلى إغلاق شامل لمدة 3 أسابيع لوقف تصاعد

أفاد المستشار العلمي للحكومة البريطانية جيريمي فارار، اليوم (الأحد)، بأن بريطانيا في حاجة إلى فرض فترة ثلاثة أسابيع من قيود الإغلاق الوطني على الفور لوقف تصاعد حالات الإصابة بـ"كوفيد -19". مضيفًا أن الإجراءات الإقليمية الحالية لن تكون فعالة.

وأضاف أن القيود الحالية المتدرجة لن تخفض معدلات الانتقال بشكل كافٍ، أو تمنع استمرار انتشار الفيروس، وفقاً لـ"رويترز".

وذكر "فارار" أن فترة ثلاثة أسابيع من القيود المتزايدة على الصعيد الوطني، ستسمح مع المستويات المناسبة من الدعم المالي، بإعادة الضبط قبل الشتاء، ووقف انتقال العدوى المتصاعد، وحماية الخدمات الصحية وإعدادها، وإعطاء الوقت للحصول على أنظمة عزل تتبع الاختبار تعمل بكامل طاقتها، وتنقذ الأرواح.

وشدد على أن الاستجابة يجب أن تكون فورية؛ لأن تأجيلها لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة وإطالة أمدها. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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