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"النقد الدولي" يدعو إلى معالجة أعباء ديون البلدان الفقيرة

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"النقد الدولي" يدعو إلى معالجة أعباء ديون البلدان الفقيرة "النقد الدولي" يدعو إلى معالجة أعباء ديون البلدان الفقيرة
شجعت على إعادة هيكلتها دون تأخير

دعت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم (الأحد)، إلى اتخاذ خطوات مهمة لمعالجة أعباء الديون المتزايدة التي لا يمكن تحملها في البلدان الفقيرة.

وشجعت كريستالينا جورجيفا الدائنين والمدينين على البدء في إعادة هيكلة ديون البلدان ذات مستويات الديون غير المستدامة دون تأخير، وفقاً لـ"رويترز".

وذكرت رئيسة الصندوق خلال مشاركتها في لقاء عبر الإنترنت يضم صانعي السياسات والأكاديميين السابقين بدول مجموعة العشرين، أن التمديد لمدة ستة أشهر لتجميد المدفوعات الثنائية الرسمية التي اتفقت عليها مجموعة العشرين الاقتصادية الأسبوع الماضي سيساعد، لكن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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