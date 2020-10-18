سلسلة معارض "إيدي" تفتتح أحدث معارضها في جدة

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في موقع متميز.. وبتصميم يسهل عملية التسوق

أعلنت شركة "إيدي" عن افتتاح أحدث معرض في سلسلة معارضها المنتشرة حول المملكة؛ حيث شهدت مدينة جدة مؤخراً افتتاح المعرض الخامس عشر في سلسلة معارض "إيدي".

وجاء المعرض الجديد في موقع متميز على شارع الأمير سلطان الحيوي، وتم تنفيذه بتصميم هندسي فريد في الشكل الخارجي للمبنى، وأيضاً داخلياً حيث تصميمه وتنسيقه بشكل جذاب وذكي لجعل تجربة العملاء في التسوق داخله أكثر سهولة ومرونة في الوصول إلى ما يريدونه من منتجات تحت سقف واحد.

وبهذه المناسبة قال صلاح الدين شيخ الصاغة، المدير التنفيذي لشركة "إيدي": "نعتز بافتتاح المعرض الخامس عشر في سلسلة معارض إيدي التي انطلقت في عام 2013م، ونجحت خلال فترة وجيزة في صناعة اسم مميز وكسب ثقة العملاء في مختلف مدن المملكة؛ ما كان سبباً لنا في المزيد من الانتشار والتوسع للوصول إلى شريحة أكبر من العملاء".

وأضاف: أن "فلسفة معارض إيدي تقوم على خلق تجربة تسوق غنية لعملائنا داخل معارضنا التي تضم تشكيلة من المفروشات الأوروبية، وغرف النوم، وغرف المعيشة، وغرف الطعام، ومفروشات الأطفال، ومفروشات المكاتب المنزلية، وبياضات السفرة والطاولات، وأدوات المطبخ، وجميع الإكسسوارات المنزلية".

وتابع: "تقدم إيدي كذلك تشكيلة واسعة من الأجهزة الإلكترونية من أجهزة تلفزيون، وأجهزة سمعية، وأنظمة ألعاب إلكترونية، وأجهزة هواتف محمولة، وأجهزة حاسب آلي، وغسالات، ومواقد غاز، وثلاجات، وجلايات أطباق، وأجهزة مايكرويف، والعديد من الأدوات الإلكترونية الأخرى".

وأشار إلى أن كافة ما يقدم يخضع لبرامج صيانة داخلية متميزة على أيدي خبراء ومسؤولي صيانة ومبيعات، لديهم خبرة عريضة في هذا المجال.

وأوضح أن معارض "إيدي" تقدم أنظمة فحص متخصصة؛ حيث لم تغفل "إيدي" جانب خدمات ما بعد البيع التي تحظى بدعم كبير من قبل الإدارة العليا، مع التركيز على جوانب الضمان الخاصة بالمنتجات، وتقديم خدمة التوصيل المنزلي والصيانة.

واختتم صلاح الدين شيخ الصاغة حديثه قائلاً: "نعمل داخل إيدي على تعزيز مفهومنا الخاص الذي يرتكز على جعل تجربة التسوق داخل معارضنا أكثر متعة وسهولة، وأن نكون دائماً عند ثقة عملائنا بأنهم سوف يجدون داخل معارضنا ما يريدون من الجودة العالية والسعر المناسب".