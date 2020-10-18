تأسيس شركة ريسوت المالديف و إكتمال الإستحواذ على حصة لافارج هولسيم

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صرحت شركة ريسوت للأسمنت أكبر شركة أسمنت في سلطنة عمان إنها أستحوذت على 75 بالمائة من محطة أسمنت لافارج هولسيم في جزيرة ثيلافوشي في جزر المالديف.

حيث أن ريسوت المالديف الكيان الجديد و منظمة التجارة الحكومية (STO) في جزر المالديف التي تمتلك 25% لديهما خطه لتوسيع سعة المحطة ، والتي تبلغ حاليًا 75,000 طن سنويًا ، بأكثر من 100% ليصل إنتاجها في المستقبل إلى أكثر من 200,000 طن سنويًا.

تجدر الإشارة إلى إن شركة ريسوت للأسمنت تفخر بتكوين هذه العلاقة الإقتصادية الجديده حيث سيشكل هذا الإستحواذ خط تجاري بين سلطنة عمان و جزر المالديف ليس فقط في مجال صناعة الأسمنت بالنسبة لشركة ريسوت للأسمنت و إنما مجالات إقتصادية عديدة بين البلدين.

"وصرح الشيخ أحمد بن يوسف بن علوي ال إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة ريسوت للأسمنت أن هذا الإستحواذ سيعزز من إنتاجية و ربحية ريسوت للأسمنت لتصل إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة ، لا سيما مصنعها في ولاية صلالة في سلطنة عمان ، حيث واجهت شركة ريسوت للأسمنت هذا العام أوضاع إقتصاديه ومن ضمنها الأوضاع الإقتصادية التي نتجت بسبب إنتشار فايروس كوفيد-19 عالميا".

ستكون المحطة مملوكة ومدارة من قبل الكيان الجديد المشترك بين شركة ريسوت للأسمنت و منظمة التجارة الحكومية STO في المالديف

يمثل الاستحواذ على المحطة في الدولة الواقعة على المحيط الهندي مرحلة جديدة لشركة ريسوت المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية (MSM) حيث ستضيف جغرافية جديدة إلى خطتها الاستراتيجية للاستثمار العالمي.

"وقال الرئيس التنفيذي لشركة ريسوت للأسمنت الفاضل جوي جوش "سيساعد دخولنا إلى جزر المالديف على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسمنت في المالديف ، والتي تعد حاليًا سوقًا للاستيراد و تبحث ريسوت لإضافة قيمة محلية في المالديف من خلال تركيب مرافق الإنتاج لضمان وجود ما لا يقل عن 40٪ من المحتوى المحلي كما أن هذا سيجعل السوق أكثر تنافسية من حيث السعر التي سيكون له تأثير إيجابي على تطوير البنية التحتية في الدولة ".

و أضاف الفاضل سالم بن أحمد بن علوي ال إبراهيم نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة بالوكالة قائلا "إن هذا الإستثمار البارز لشركة ريسوت للأسمنت سيدخل الشركة لسوق تنافسي يتواجد فيه حاليًا منافسون من جنوب آسيا و إنها أيضًا خطوة مهمة تعزز استراتيجيتها للتوسع عالميا وفي التنويع من كونها شركة مقرها جنوب سلطنة عمان لتصبح لاعبا عالميًا في صناعة الأسمنت و الجدير بالذكر أن شركة ريسوت في جزر المالديف ستتنافس مع شركات أسمنت من الهند وإندونيسيا وماليزيا".

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة ريسوت للأسمنت: "إن الاستحواذ الذي تلاه تشكيل المشروع المشترك الجديد سيعزز مكانة ريسوت بشكل أكبر كلاعب أسمنت عالمي ناشئ مع وجود خارجي كبير في أسواق الشرق الأوسط وشرق إفريقيا.

حيث أن خطوة الاستثمار في جزر المالديف تتماشى مع إستراتيجية شركة ريسوت للأسمنت لتوسيع حضورها في الأسواق العالمية وتكون شريكًا في البلدان النامية حيث ستستثمر مع شركاء محليين راسخين.

المصدر: "ايتوس واير"