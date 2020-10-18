عن بُعد.. "هيئة الشرقية" تنفذ دروسًا لـ"الأمن الفكري" لرفع مستوى الوعي

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رسائل لعدد من كبار العلماء ضمن خطة تعزيز الانتماء والمواطنة

نفّذت إدارة التوعية والتوجيه بفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، دروس الأمن الفكري (عن بُعد)، على منسوبي الهيئات والمراكز بالشرقية؛ تنفيذًا لتوجيه الرئيس العام بزيادة مستوى الوعي العام وتأصيل قضايا الأمن الفكري.

وتناولت الدروس عدة رسائل لعدد من كبار العلماء؛ من أهمها قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله وولاة الأمور لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكتاب التكفير وضوابطه، وكتاب الجهاد وضوابطه الشرعية، وكلاهما للشيخ صالح الفوزان حفظه الله.

وتأتي هذه الدروس واللقاءات بشكل دوري ومستمر ضمن خطة عمل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية التوجيهية لتعزيز الأمن الفكري والانتماء والمواطنة، بمتابعة فضيلة مدير عام الفرع الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، في ظل توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.