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الحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات التركية.. بنده تدخل على الخط: أوقفنا الاستيراد

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الحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات التركية.. بنده تدخل على الخط: أوقفنا الاستيراد الحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات التركية.. بنده تدخل على الخط: أوقفنا الاستيراد
قالت في بيان: سيتم تصريف المخزون المحلي لحين نفاده وذلك دعماً لتجار وطننا الغالي

الحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات التركية.. بنده تدخل على الخط: أوقفنا الاستيراد

أعلنت شركة بنده للتجزئة إيقافها استيراد جميع المنتجات منذ فترة تضامناً مع الحملة الشعبية للمقاطعة.

وقالت، في بيان، لأننا كلنا للوطن.. شركة بنده للتجزئة تعلن أنها أوقفت استيراد جميع المنتجات منذ فترة تضامناً مع الحملة الشعبية للمقاطعة.

وبيّنت: سيتم تصريف المخزون المحلي لحين نفاده، وذلك دعماً لتجار وطننا الغالي وتفادياً للتسبب في ضررهم.

وتابعت، نحن ملتزمون بتوفير تنافسية، وتوفير الدعم الدائم للمنتجات الوطنية.

سائلين المولى -عزّ وجلّ- أن يحمي بلادنا، ويديم علينا الأمن والأمان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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