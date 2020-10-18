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جامعة نجران تبدأ استقبال طلبات القبول ببرنامج المنح الداخلية والخارجية

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جامعة نجران تبدأ استقبال طلبات القبول ببرنامج المنح الداخلية والخارجية جامعة نجران تبدأ استقبال طلبات القبول ببرنامج المنح الداخلية والخارجية
عن طريق البوابة الإلكترونية ووفق مجموعة من الشروط التي حددتها العمادة

جامعة نجران تبدأ استقبال طلبات القبول ببرنامج المنح الداخلية والخارجية

بدأت جامعة نجران ممثلة بعمادة القبول والتسجيل اليوم، استقبال طلبات القبول ببرنامج المنح الداخلية والخارجية لغير السعوديين الراغبين في الدراسة بالجامعة، ويستمر لغاية يوم الخميس الموافق 12 من الشهر الجاري، وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية.

وأوضحت العمادة أن شروط القبول في المنح الداخلية للطلاب والطالبات الحصول على نسبة 90% في الثانوية العامة و80% في القدرات العامة، وأن يكون الطالب حاصلًا على الشهادة الثانوية من داخل المملكة، لافتةً إلى أنه يتم القبول في جميع التخصصات ما عدا الصحية، ويشترط ألا يكون قد مضى على شهادة الطالب خمس سنوات منذ تخرجه في الثانوية والأولوية تكون لحديثي التخرج، كما يتطلب القبول أيضاً أرشفة صورة واضحة للإقامة سارية المفعول.

وبيَّنت العمادة عدداً من الشروط اللازمة على الطلاب الراغبين في المنح الخارجية، وهي أن تطبق على طلاب المنح الخارجية شروط القبول المطبقة على السعوديين في مؤسسات التعليم العالي عدا شرط القدرات والتحصيلي، ويجب ألا يقل سن الطالب عن (17) سنة ولا يزيد عن (25) سنة للمرحلة الجامعية، وألا يكون قد حصل على منحة دراسية أخرى من إحدى المؤسسات التعليمية في المملكة، إلى جانب تصديق الشهادات والأوراق الثبوتية من الجهات المختصة، وألا يكون مفصولاً من إحدى المؤسسات التعليمية في المملكة، مع ضرورة وجود محرم للطالبة وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك.جامعة نجران

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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