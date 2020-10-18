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.. كيف اقتحمت زوجة حفل زفاف زوجها وأوقفت العرس

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بالفيديو.. كيف اقتحمت زوجة حفل زفاف زوجها وأوقفت العرس .. كيف اقتحمت زوجة حفل زفاف زوجها وأوقفت العرس
أخبرها بسفره في مهمة عمل.. وأحد الجيران كشف خطة الزواج

بالفيديو.. كيف اقتحمت زوجة حفل زفاف زوجها وأوقفت العرس

"أوقِف هذا الزواج أيها القس.. هذا العريس زوجي، ووالد أطفالي"، هكذا صرخت امرأة وهي تقتحم حفل زفاف في كنيسة بزامبيا؛ مطالبة بإيقاف الزواج، وسط ذهول الجميع؛ بينما وقف الزوج صامتًا لا يحرك ساكنًا.

وتروي صحيفة "الديلى ميل" البريطانية، أن الزوج إبراهام مويوندا، أخبر زوجته كذبًا أنه متجه إلى خارج مدينة لوساكا للعمل، قبل أن يتوجه إلى الكنيسة لإتمام زواجه على عروسه الجديدة.

وحسب صحيفة "أوبزرفر" المحلية، علمت الزوجة بأمر الزواج، بعدما أخبرها أحد جيران العروس، وهنا لم تهدأ المرأة؛ بل أسرعت إلى الكنيسة لوقف الاحتفال.

ويكشف الفيديو الذي تمت مشاركته على نطاق واسع، كيف اقتحمت المرأة المكان وهي تصرخ مدافعة عن حياتها وزواجها: "هذا العرس لا يمكن أن يستمر.. هذا الرجل زوجي".

وتسبب إعلان المرأة في حالة من الهرج والمرج بين المدعوين؛ بينما ظل العريس ينظر صامتًا ويده على ذقنه، ولم تُبدِ العروس أي رد فعل، ثم تشاجرت زوجة الرجل مع امرأة في مقعد أمامي، قبل أن تتشاجر مع رجل دين، وبدا أن المرأة كانت تحمل طفلًا على ظهرها، وبحسب ما ورد فإن لديها طفلان آخران.

وقالت وسائل إعلام محلية: إن المراسم جرت في كنيسة رومانية كاثوليكية في شيندا بضواحي العاصمة لوساكا.

وحسب تقارير محلية؛ فقد تم نقل العريس إلى قسم الشرطة؛ حيث يواجه تهمة تعدد الزوجات.

وتقول "الديلي ميل": يوجد في زامبيا نظامان مختلفان للزواج؛ أحدهما يعتمد على القانون العرفي، والآخر على القانون التشريعي الحديث.

النوع الثاني لا يسمح بتعدد الزوجات، وإذا أُدين الرجل بتعدد الزوجات، يمكن أن يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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