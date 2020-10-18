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التحالف: المليشيا الحوثية الإرهابية أطلقت "باليستيًّا" من صنعاء فسقط في صعدة

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التحالف: المليشيا الحوثية الإرهابية أطلقت "باليستيًّا" من صنعاء فسقط في صعدة التحالف: المليشيا الحوثية الإرهابية أطلقت "باليستيًّا" من صنعاء فسقط في صعدة
المالكي: قيادة القوات مستمرة في اتخاذ الإجراءات الرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات

التحالف: المليشيا الحوثية الإرهابية أطلقت

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، بأن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت صباح اليوم (الأحد 18 اكتوبر 2020م) صاروخًا باليستيًّا من محافظة (صنعاء) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقط بعد إطلاقه بمسافة (159) كلم داخل الأراضي اليمنية في محافظة (صعدة).

وأوضح العقيد المالكي، استمرار المليشيا الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيًّا على المدنيين، وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.تحالف دعم الشرعية في اليمن المملكة العربية ميليشيات الحوثي الإرهابية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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