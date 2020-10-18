أخبار عاجلة

إعلاميون وكتّاب رأي: كلمة خادم الحرمين في ختام "مجموعة تواصل 20" وسام فخر واعتزاز لجميع السعوديات -
فيديو الأب الباكي.. مولوده بقي 6 ساعات بثلاجة الموتى وخرج حياً -
مصر تسجل 177 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة -
بالصور .. مبنى أبو عريش ليس الوحيد.. لن تصدق هذه الأخطاء الهندسية -
الرائد والشباب وصراع نقاط الصدارة .. والبحث عن الفرحة الأولى بين القادسية وضمك -
اليونان تفرض حظر تجول ليلي في المناطق الأكثر تضررًا من "كورونا" -
فى أعلى زيادة يومية.. فرنسا تعلن أن إصابات كورونا تجاوزت 40 ألفاً و126 وفاة -
مع قدوم فصل الشتاء.. كيف نفرق بين الإنفلونزا وكورونا؟ -
تعرف على الوظائف الـ10 الأكثر طلبًا والأقل طلبًا -
لمواجهة تفشى كورونا .. "سلوفاكيا" تفرض قيودًا صارمة على التجول مع إغلاق جزئي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عقارات الدولة تستعيد 152 ألف متر بحائل

Print
عقارات الدولة تستعيد 152 ألف متر بحائل عقارات الدولة تستعيد 152 ألف متر بحائل

عقارات الدولة تستعيد 152 ألف متر بحائل

تمكنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، من الحصول على قرار من المحكمة العليا بإلغاء صكين بمدينة حائل، لقطعتي أرض تزيد المساحة الكلية لهما على (152) ألف متر مربع، وقال نائب محافظ الهيئة للشؤون القانونية والتنظيمية حمزة العسكر: إن العمل جارٍ على استرداد مبلغ يقارب (4.300.000 ريال) دُفع سابقًا كتعويض عن جزء مقتطع من تلك الأرض لصالح المنفعة العامة؛ موضحًا أن الهيئة عند مراجعتها لصك متفرع من أحد الصكين، رصدت بعض الملاحظات النظامية التي شابت تلك الصكوك، ومن فورها باشرت الهيئة اتخاذ إجراءاتها عند مثل هذه الحالات والرفع بها للجهة المختصة، وبموجبه صدر قرار المحكمة العليا بإلغاء الصكين وما تفرع منهما، وبما أنه تم إلغاء سندي الملكية اللذين بموجبهما تم التعويض عنها في وقت سابق؛ فإن العمل جار على اتخاذ الإجراءات النظامية لاسترداد مبلغ التعويض.

ونوه "العسكر" بتنامي الأدوار التنظيمية والرقابية للهيئة التي شهدت حراكًا واسعًا خلال الفترة القليلة الماضية؛ حيث أنجزت العديد من المهام ذات الصلة وفق ضوابط وأسس ومعايير تهدف للحفاظ على المال العام وحماية الأراضي من التعدي عليها، وخفض الإنفاق الحكومي، وضبط الإنفاق في تعويضات نزع الملكية وفق السعر العادل وفي شراء واستئجار واستلام المقرات الحكومية والمحافظة عليها، وعبّر العسكر عن حرص الهيئة على متابعة وإنجاز ومعالجة العديد من القضايا وتنفيذ الأوامر السامية الصادرة في هذا الصدد بما يمكّن من تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة ويجعل التعامل مع عقارات الدولة أكثر عدالة وكفاءة وشفافية، ويؤدي لاستغلالها واستخدامها واستثمارها بطريقة مثلى، وأكد أن الهيئة تبذل جهودًا حثيثة لحماية عقارات الدولة ورفع كفاءتها بما يحقق أهدافها الاستراتيجية وتحديد وإنفاذ إطار تنظيمي متكامل وشفاف لعقارات الدولة، والعمل على ترشيد نفقات الإيجار وتطبيق معايير كفاءة الطاقة، إضافة لتطبيق الحد الأدنى من المواصفات والمعايير وتحقيق حوكمة موثوقة لعقارات الدولة.الهيئة العامة لعقارات الدولة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إعلاميون وكتّاب رأي: كلمة خادم الحرمين في ختام "مجموعة تواصل 20" وسام فخر واعتزاز لجميع السعوديات

إعلاميون وكتّاب رأي: كلمة خادم الحرمين في ختام "مجموعة تواصل 20" وسام فخر واعتزاز لجميع السعوديات

فيديو الأب الباكي.. مولوده بقي 6 ساعات بثلاجة الموتى وخرج حياً

فيديو الأب الباكي.. مولوده بقي 6 ساعات بثلاجة الموتى وخرج حياً

مصر تسجل 177 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة

مصر تسجل 177 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة

بالصور .. مبنى أبو عريش ليس الوحيد.. لن تصدق هذه الأخطاء الهندسية

بالصور .. مبنى أبو عريش ليس الوحيد.. لن تصدق هذه الأخطاء الهندسية

شبكة عيون الإخبارية