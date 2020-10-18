500 Startups تعين شعاع كابيتال استشاري ادارة لصندوق 500 فالكونز 1

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أعلنت اليوم 500 Startups، الشركة المتخصصة في المراحل المبكرة من رأس المال الاستثماري الأكثر نشاطاً على الصعيد العالمي1، اليوم عن تعيين "شعاع كابيتال" ممثلةً بجاسم الصديقي كمستشار إدارة لصندوقها "فالكونز 1" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (500 فالكونز 1).

ستركّز شعاع بقيادة الصديقي على تقديم المشورة لشركات صندوق "فالكونز 1" التابعة لـ500 Startups في استراتيجيات التمويل والتخارج. ويأتي ذلك في فترةٍ يقترب فيها صندوق الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من نهاية أعماله.

ويُدير الصديقي بصفته الرئيس التنفيذي لشركة "شعاع كابيتال ش.م.ع" (الشركة المدرجة في سوق دبي المالي بالرمز SHUAA) والتي تشكل المنصة الأبرز لإدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، حيث يصل حجم الأصول تحت إدارتها إلى قرابة 13 مليار دولار أميركي. ويشارك الصديقي بصورة نشطة في منظومة للشركات الناشئة في المنطقة، ويقود استثمارات متعددة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا التعليم والتكنولوجيا المالية وغيرها من القطاعات.

وفي هذا السياق، قالت كورتني باول، الرئيس التنفيذي للعمليات في 500 Startups: " نُعرب عن سعادتنا بوجود شعاع وجاسم معنا فيما نستعد للمرحلة المقبلة التي ستخوضها شركة 500 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبصفته مدير أصول ورئيساً تنفيذياً متمرّساً، يحمل جاسم في جُعبته خبرة كبيرة، وستكون خدماته وإرشاداته بالغة الأهمية لمؤسسي محفظتنا".

ويُشار إلى أنّ تعيين الصديقي يأتي عقب الإعلان عن إضافات جديدة لصندوق "فالكونز 1"، من ضمنها بيدي يانج كشريك إداري ورينا أونور كمستشار للصندوق.

ومن جانبه، قال جاسم الصديقي: "تُعدّ 500 Startups شركة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تُدير منصة عالمية فريدة قدّمت مساهمات كبيرة لمنظومة الشركات الناشئة. كما قامت بتأسيس شبكة مُعمّقة من المستثمرين والاستثمارات في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع شعاع، أتطلع إلى تقديم التوجيه اللازم والتعاون مع المؤسسين للارتقاء بأعمالهم إلى المستوى التالي، سواءً من خلال مزيد من التطوير أو استراتيجيات التخارج. ونحرص في شعاع على الاستفادة من استثماراتنا في رأس المال الاستثماري وقطاع التكنولوجيا، ونُعرب عن فخرنا بمواكبة أهدافنا مع أهداف مؤسسات عالمية المستوى مثل 500 Startups".

ويُشار إلى أنّ الصديقي تولّى رئاسة شعاع عام 2019 بعد الاندماجٍ الناجحٍ مع مجموعة أبوظبي المالية التي أسسها عام 2011. ويُعدّ الصديقي عضو مجلس إدارةٍ نشط في عدد من الشركات، بما في ذلك رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي "جي إف إتش" والشركة الاسلامية العربية للتأمين (سلامة) وشركة إشراق للاستثمار والمصرف الخليجي التجاري وشركة "ذا إنترتينر".