أخبار عاجلة

إعلاميون وكتّاب رأي: كلمة خادم الحرمين في ختام "مجموعة تواصل 20" وسام فخر واعتزاز لجميع السعوديات -
فيديو الأب الباكي.. مولوده بقي 6 ساعات بثلاجة الموتى وخرج حياً -
مصر تسجل 177 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة -
بالصور .. مبنى أبو عريش ليس الوحيد.. لن تصدق هذه الأخطاء الهندسية -
الرائد والشباب وصراع نقاط الصدارة .. والبحث عن الفرحة الأولى بين القادسية وضمك -
اليونان تفرض حظر تجول ليلي في المناطق الأكثر تضررًا من "كورونا" -
فى أعلى زيادة يومية.. فرنسا تعلن أن إصابات كورونا تجاوزت 40 ألفاً و126 وفاة -
مع قدوم فصل الشتاء.. كيف نفرق بين الإنفلونزا وكورونا؟ -
تعرف على الوظائف الـ10 الأكثر طلبًا والأقل طلبًا -
لمواجهة تفشى كورونا .. "سلوفاكيا" تفرض قيودًا صارمة على التجول مع إغلاق جزئي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"أمانة جدة" تطلق مبادرة "لننطلق نحو السعادة"

Print
"أمانة جدة" تطلق مبادرة "لننطلق نحو السعادة" "أمانة جدة" تطلق مبادرة "لننطلق نحو السعادة"
ضمن حملة الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي

أطلقت أمانة محافظة جدة -ممثلة في وكالة خدمة المجتمع- مبادرة "لننطلق نحو السعادة"؛ وذلك ضمن حملة الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي.

ونفذت المبادرة التي تأتي في إطار الشراكة المجتمعية وتفعيل مبادرات التوعوية والتثقيف الصحي، بمشاركة 50 شخصًا من الدراجين بفريق دراج جدة على الواجهة البحرية؛ بهدف نشر الوعي لدى المجتمع والتعريف بطرق الوقاية من مرض سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر.

يذكر أن حملة التوعية بسرطان الثدي تُعد مبادرة عالمية يبدأ العمل بها على المستوى الدولي في شهر أكتوبر من كل عام، وتشمل تنفيذ مبادرات لتوعية المجتمع -خاصة النساء- عن عوامل الخطورة التي تزيد احتمال الإصابة بالمرض وطرق الوقاية منه، وأهمية الكشف المبكر، والفئة المستهدفة، ومكان توفر الخدمة وتوفير خدمة متكاملة لمكافحة سرطان الثدي من الكشف إلى العلاج.أمانة محافظة جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إعلاميون وكتّاب رأي: كلمة خادم الحرمين في ختام "مجموعة تواصل 20" وسام فخر واعتزاز لجميع السعوديات

إعلاميون وكتّاب رأي: كلمة خادم الحرمين في ختام "مجموعة تواصل 20" وسام فخر واعتزاز لجميع السعوديات

فيديو الأب الباكي.. مولوده بقي 6 ساعات بثلاجة الموتى وخرج حياً

فيديو الأب الباكي.. مولوده بقي 6 ساعات بثلاجة الموتى وخرج حياً

مصر تسجل 177 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة

مصر تسجل 177 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة

بالصور .. مبنى أبو عريش ليس الوحيد.. لن تصدق هذه الأخطاء الهندسية

بالصور .. مبنى أبو عريش ليس الوحيد.. لن تصدق هذه الأخطاء الهندسية

شبكة عيون الإخبارية