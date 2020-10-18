أخبار عاجلة

إعلاميون وكتّاب رأي: كلمة خادم الحرمين في ختام "مجموعة تواصل 20" وسام فخر واعتزاز لجميع السعوديات -
فيديو الأب الباكي.. مولوده بقي 6 ساعات بثلاجة الموتى وخرج حياً -
مصر تسجل 177 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة -
بالصور .. مبنى أبو عريش ليس الوحيد.. لن تصدق هذه الأخطاء الهندسية -
الرائد والشباب وصراع نقاط الصدارة .. والبحث عن الفرحة الأولى بين القادسية وضمك -
اليونان تفرض حظر تجول ليلي في المناطق الأكثر تضررًا من "كورونا" -
فى أعلى زيادة يومية.. فرنسا تعلن أن إصابات كورونا تجاوزت 40 ألفاً و126 وفاة -
مع قدوم فصل الشتاء.. كيف نفرق بين الإنفلونزا وكورونا؟ -
تعرف على الوظائف الـ10 الأكثر طلبًا والأقل طلبًا -
لمواجهة تفشى كورونا .. "سلوفاكيا" تفرض قيودًا صارمة على التجول مع إغلاق جزئي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"فيسبوك" و"إنستغرام" تُلغيان 2.2 مليون إعلان قبيل الانتخابات الأمريكية

Print
"فيسبوك" و"إنستغرام" تُلغيان 2.2 مليون إعلان قبيل الانتخابات الأمريكية "فيسبوك" و"إنستغرام" تُلغيان 2.2 مليون إعلان قبيل الانتخابات الأمريكية
كليغ: يوجد 35 ألف متعاون يشارك في تأمين منصاتنا ويساهم في الانتخابات

قال نائب مدير شركة فيسبوك نك كليغ في حوار نشرته الأحد صحيفة "لوجونال دو ديمونش" إنه تم "إلغاء 2.2 مليون إعلان" و"سحب 120 ألف منشور من فيسبوك وإنستغرام" على خلفية "محاولة عرقلة المشاركة في الاقتراع" الرئاسي الأمريكي؛ بحسب ما نشرته "الفرنسية".

وكثّفت فيسبوك، منذ أشهر، جهودها حتى لا يتكرر ما حصل عام 2016 حين استعملت شبكتها الاجتماعية في عمليات تلاعب واسعة بالناخبين مصدرها ، أثناء الانتخابات الرئاسية الأمريكية واستفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأوضح كليغ أنه يوجد "35 ألف متعاون يشارك في تأمين منصاتنا، ويساهم في الانتخابات.. سنؤسس شراكات مع 70 وسيلة إعلام متخصصة، خمس منها في فرنسا، للتثبت من المعلومات".

وأضاف: "نملك أيضًا أدوات ذكاء اصطناعي يسمح لها بإزالة المنشورات والحسابات المزيفة، قبل حتى أن يبلغ عنها مستعملون".

ويخزن الموقع "كل الإعلانات والمعلومات وتمويلها ومصدرها لمدة سبعة أعوام لضمان الشفافية".

وتابع أنه عام 2016 "لم تحدد (الشركة) ولم تزل أي أجنبية تتدخل في الانتخابات. أما بين مارس وسبتمبر هذا العام، فقد أزلنا 30 شبكة خبيثة حول العالم، بعضها يستهدف الولايات المتحدة".

وأزالت فيسبوك بداية أكتوبر، أكثر من 300 حساب وصفحة على منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام". ووجدت الشركة رابطًا بين تلك الصفحات والحسابات وشركة تسويق باسم "رالي فورج" تعمل لصالح منظمة "تورنينغ بوينت يو إس آي" التي تسعى لحشد دعم الطلبة لدونالد ؛ لا سيما في الولايات التي تشهد عادة نتائج انتخابية متقاربة بين المرشحين للرئاسة.فيسبوك إنستجرام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
انتخابات أمريكا.. ومزاعم تدخل روسيا مجددا

انتخابات أمريكا.. ومزاعم تدخل روسيا مجددا

الكونغرس يوافق على مرشحة ترامب للمحكمة

الكونغرس يوافق على مرشحة ترامب للمحكمة

فيديو من روسيا.. شاحنة تواصل سيرها لأكثر من كيلومترين بعد وفاة سائقها

فيديو من روسيا.. شاحنة تواصل سيرها لأكثر من كيلومترين بعد وفاة سائقها

بوتين لمن ينتظرون زوال روسيا: أهم شيء ألّا نصاب بالزكام في جنائزكم

بوتين لمن ينتظرون زوال روسيا: أهم شيء ألّا نصاب بالزكام في جنائزكم

شبكة عيون الإخبارية