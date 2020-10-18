أخبار عاجلة

إعلاميون وكتّاب رأي: كلمة خادم الحرمين في ختام "مجموعة تواصل 20" وسام فخر واعتزاز لجميع السعوديات -
فيديو الأب الباكي.. مولوده بقي 6 ساعات بثلاجة الموتى وخرج حياً -
مصر تسجل 177 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة -
بالصور .. مبنى أبو عريش ليس الوحيد.. لن تصدق هذه الأخطاء الهندسية -
الرائد والشباب وصراع نقاط الصدارة .. والبحث عن الفرحة الأولى بين القادسية وضمك -
اليونان تفرض حظر تجول ليلي في المناطق الأكثر تضررًا من "كورونا" -
فى أعلى زيادة يومية.. فرنسا تعلن أن إصابات كورونا تجاوزت 40 ألفاً و126 وفاة -
مع قدوم فصل الشتاء.. كيف نفرق بين الإنفلونزا وكورونا؟ -
تعرف على الوظائف الـ10 الأكثر طلبًا والأقل طلبًا -
لمواجهة تفشى كورونا .. "سلوفاكيا" تفرض قيودًا صارمة على التجول مع إغلاق جزئي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار

Print
أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار
كان قد بدأ سريان الهدنة الإنسانية في منتصف الليل الماضي بين الطرفين

أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار

تبادلت أرمينيا وأذربيجان، اليوم الأحد، الاتهامات بخرق الهدنة الإنسانية الجديدة، التي تم الاتفاق عليها أمس السبت، لوقف القتال في إقليم قره باغ.. كان قد بدأ سريان الهدنة الإنسانية في منتصف الليل الماضي.

وقالت أرمينيا بعد إعلان وقف إطلاق النار، إن الجيش الأذربيجاني شن صباح اليوم الأحد، هجوماً في الاتجاه الجنوبي من خط التماس في قره باغ، على الحدود مع إيران.

ووفق " اليوم"، وفقاً للمتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمنية، شوشان ستيبانيان؛ فإن القوات الأذربيجانية، تتقدم تحت غطاء نيران المدفعية للسيطرة على مواقع جديدة.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، إن الجيش الأرمني انتهك بشكل صارخ وقف إطلاق النار الجديد، بقصفه بالمدفعية مواقع للقوات الأذربيجانية على خط التماس في قره باغ.أرمينيا أذربيجان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
انتخابات أمريكا.. ومزاعم تدخل روسيا مجددا

انتخابات أمريكا.. ومزاعم تدخل روسيا مجددا

فيديو من روسيا.. شاحنة تواصل سيرها لأكثر من كيلومترين بعد وفاة سائقها

فيديو من روسيا.. شاحنة تواصل سيرها لأكثر من كيلومترين بعد وفاة سائقها

بوتين لمن ينتظرون زوال روسيا: أهم شيء ألّا نصاب بالزكام في جنائزكم

بوتين لمن ينتظرون زوال روسيا: أهم شيء ألّا نصاب بالزكام في جنائزكم

"بوتين": هيمنة أمريكا وروسيا على العالم أصبحت جزءًا من الماضي

"بوتين": هيمنة أمريكا وروسيا على العالم أصبحت جزءًا من الماضي

شبكة عيون الإخبارية